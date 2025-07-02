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Кличко відповів на петицію про звільнення чиновників, які святкували у день жалоби

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кличко відповів на петицію про звільнення чиновників, які святкували у день жалоби
26 квітня в соцмережах поширилося відео, на якому топчиновники КМДА сидять на березі Дніпра під шатром, з алкоголем і наїдками
скриншот відео

30 червня стало відомо, що Кличко підписав рішення депутатів Київради щодо відсторонення першого заступника голови КМДА Поворозника

Столична влада відхилила петицію із закликом звільнити усіх заступників та посадовців, які у день жалоби у робочий час святкували день народження першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Миколи Поворозника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст петиції.

«У Київській міській державній адміністрації у рамках забезпечення належної інституційної спроможності виконавчого органу Київської міської ради на постійній основі вживаються заходи не лише з контролю за трудовою дисципліною, а й за рівнем ефективності реалізації покладених на посадових осіб функцій і завдань», – йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

У відповіді також йдеться, що, враховуючи, серед іншого те, що в петиції відсутній персоналізований перелік посадових осіб і підстави для ініціювання питання їх звільнення з відповідних посад, петиція не може бути підтримана. 

Петиція із закликом звільнити усіх заступників та посадовців, які у день жалоби у робочий час святкували день народження першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника з'явилася на сайті Київської міської ради  14 травня 2025 року. 

30 червня стало відомо, що Кличко підписав рішення депутатів Київради щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

Нагадаємо, 26 квітня в соцмережах поширилося відео, на якому топчиновники КМДА сидять на березі Дніпра під шатром, з алкоголем і наїдками. Застілля відбувалося в денний час 25 квітня, в день, коли в столиці було оголошено жалобу за загиблими в результаті російсько удару 24 квітня. 

На заході, який зафільмували журналісти, видно, що участь в застіллі беруть: заступники Кличка Микола Поворозник, В’ячеслав Непоп, Валентин Мондріївський, Петр Пантелеєв, керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, директор Департаменту ЖКГ КМДА Дмитро Науменко, директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік та радники Кличка – Оксана Зінов’єва та Олексій Комаров. Журналісти також вказують на присутність заступниць мера Ганни Старостенко і Марини Хонди та заступника Владислава Андронова.

Застілля відбувалося на території режимного об'єкту – дамбі Дніпровської станції водозабору «Київводоканалу», доступ на територію якого можливий лише за спеціальними перепустками.

Раніше Микола Поворозник відреагував на розслідування журналістів, заявивши, що святкування не було, а поширена інформація має на меті «знищення репутації  міської влади». За словами чиновника ніякого святкування не було, «сиділи колеги, вечеряли і спілкувалися». Також Поворозник зазначив, що у відео оприлюднили номери машин представників міської влади, «що є незаконним». 

Заступники голови КМДА та інші чиновники, яких журналісти застали під час застілля в День жалоби в Києві 25 квітня, перебували на території Дніпровської станції водозабору з робочою метою. Як інформує «Главком», таку відповідь надали в управлінні по роботі з персоналом апарату КМДА та ПрАТ АК «Київводоканал». 

29 травня на погоджувальній раді  мер Києва Віталій Кличко дав доручення винести на розгляд наступного пленарного засідання Київради проєкт рішення «Про висловлення недовіри та звільнення заступників голови Київської міської державної адміністрації та інших посадових осіб Київської міської державної адміністрації». Однак пленарне засідання V сесії Київської міської ради ІХ скликання не відбулося через відсутність кворуму,

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Теги: місцева влада Київ столиця Віталій Кличко

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