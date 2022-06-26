Зі зруйнованого ракетою столичного будинку евакуювали 25 мешканців (відео)

Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих

Із будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих. В тому числі, семирічну дівчинку, яку дістали з-під завалів, а згодом врятували і її маму.

Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва.

Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.