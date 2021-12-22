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    Мороз кріпне. Синоптики попередили киян про холоднечу в четвер

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    До Києва прийшла справжня зима - Мороз кріпне. Синоптики попередили киян про холоднечу в четвер
    До Києва прийшла справжня зима
    фото: glavcom.ua

    Потепління прийде до столиці з п'ятниці

    У четвер, 23 грудня, у Києві утримуватиметься морозна суха погода. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У Києві завтра, 23 грудня, ще морозяка! Але без опадів. Але з ожеледицею. Вночі до -14-17, вдень -8-10 градусів», – написала вона.

    За її прогнозом, потеплішає з п‘ятниці. «До нас збирається інша повітряна маса - тепліша і з опадами та сильним вітром. Вихідними потепліє до відлиги, мокрий сніг переходитиме в дощ», – повідомила Діденко.

    Із 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Цілодобові пункти обігріву працюють поблизу залізничних вокзалів. Також особи без постійного місця проживання можуть скористатися банками одягу.

    22 грудня в Києві вночі до 12 градусів морозу, вдень близько -8 градусів. На дорогах ожеледиця.

    За два дні, 20-21 грудня, в Києві через ожеледицю травмувалося 150 людей.

    Крім ожеледиці, киянам загрожує ще одна небезпека – крижані бурульки на дахах будівель. Рятувальники закликають мешканців міста бути обережними.

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    Теги: прогноз погоди Київ Наталка Діденко
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    Мороз кріпне. Синоптики попередили киян про холоднечу в четвер