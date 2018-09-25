Зірвані покрівлі, повалені дерева: рятувальники розповіли про наслідки негоди у Києві



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Фото: dtp.kiev.ua Рятувальники прибирають повалене дерево на вул. Світлицького

Сильний вітер повалив кілька дерев у столиці

За минулу добу столичні рятувальники тричі виїжджали для надання допомоги населенню у зв’язку з надзвичайними подіями через сильний вітер. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 24 вересня о 14:32 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Ярославській, 22/17, з даху 3-поверхового житлового будинку звисає частина покрівлі, яку зірвало поривом вітру. Силами особового складу 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини було знято частину небезпечної конструкції.

«О 17:37 до столичних рятувальників надійшла інформація про те, що на проїжджій частині дороги на вул. Миколи Юнкерова, 20, впало дерево на автомобілі Citroen та Hyundai. На місце події прибули рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Допомога надавалась за допомогою бензопили та шанцевого інструменту», - інформують у ДСНС.

О 21:11 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що біля проїжджої частини дороги на пр. Повітрофлотському, 15-А на тротуар впала гілка дерева. Рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини за допомогою бензопили прибрали гілку з тротуару.

У понеділок повідомлялося, що через негоду у столиці повалено кілька дерев. У Голосіївському районі Києва гілки дерева впали на припарковані автомобілі.