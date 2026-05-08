Пожежа у Зоні відчуження охопила понад 1100 гектарів, гасіння ускладнене мінною небезпекою

До ліквідації пожежі залучено підрозділи ДСНС, спеціальну техніку та сили інших служб

Ситуація з лісовими пожежами на Київщині набуває критичного масштабу. У Зоні відчуження триває ліквідація займання, яке через штормові пориви вітру та аномальну суху погоду швидко поширюється новими лісовими кварталами. Станом на ранок 8 травня вогонь пройшов площу понад 1100 га. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Пориви сприяють перекиданню вогню на верхівки дерев, що створює ризик верхової пожежі, яку значно важче локалізувати. Одночасно масштабна пожежа вирує і в Бучанському районі поблизу села Тарасівщина, де вогонь охопив близько 100 гектарів, проте ситуація в Зоні відчуження залишається найбільш загрозливою через специфіку території.

фото: ДСНС Київщини

Основною перешкодою для вогнеборців стала мінна небезпека. На окремих ділянках Зони відчуження рятувальники тимчасово не проводять роботи через загрозу детонації вибухонебезпечних предметів, залишених окупантами у 2022 році.

Через аномальну весняну спеку та сильні пориви вітру вогонь почав швидко поширюватися територією лісу та відкритої місцевості. За даними рятувальників, полум’я охопило близько 70 га лісової підстилки та ще 30 га відкритої території.