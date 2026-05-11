На Київщині нетверезий водій виїхав на зустрічну смугу, постраждали двоє людей

У селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Нетверезий водій виїхав на зустрічну смугу та врізався у інші автівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію області.

Повідомляється, що аварія сталася 10 травня близько 15:12 на одній із вулиць села. Попередньо, водій автомобіля Ford виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з двома авто.

Унаслідок ДТП постраждали двоє людей – 39-річний водій Volkswagen та 53-річний кермувальник Ford.

За даними правоохоронців, перевірка за допомогою приладу Drager показала, що у водія Ford було 1,6 проміле алкоголю в крові. Наразі встановлюють обставини аварії.

