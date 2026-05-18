Зеленський: Росія втратила 10% нафтопереробки за останні місяці

Єгор Голівець
«Їм це дуже боляче». Зеленський висловився про нафтові проблеми РФ
Президент заявив, що для Кремля особливо болючою стала вимушена зупинка нафтових свердловин та зростання дефіциту бюджету РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що удари по російській нафтогазовій інфраструктурі та санкційний тиск уже створили серйозні проблеми для економіки РФ. Про це глава держави сказав у зверненні, пише «Главком».

За словами Зеленського, лише за останні місяці Росія втратила близько 10% нафтопереробки. Президент наголосив, що для Росії особливо болючою є вимушена зупинка нафтових свердловин.

«Тільки цими місяцями мінус 10% російської нафтопереробки. Важливо також відзначити, що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини. Це ще більш суттєво», – заявив Зеленський.

Він пояснив, що специфіка російського нафтовидобутку ускладнює відновлення роботи свердловин після зупинки.

«Щоб відновити видобуток на свердловинах, Росії треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам, які глушать свердловини, реагуючи навіть просто на коливання ринку. Росіяни так не можуть. Їм втрачати видобуток – це справді дуже боляче», – сказав президент.

Зеленський також заявив, що через комплексний тиск на Росію дефіцит російського бюджету за перші п’ять місяців року вже перевищив показники, які Москва планувала на весь рік.

«Якщо говорити про загальні російські державні доходи, завдяки комплексному нашому тиску – на всіх рівнях – за п’ять місяців року в них уже дефіцит значно більше, ніж вони планували на рік», – заявив глава держави.

Президент наголосив, що Кремль має резерви для продовження війни, однак вони не є безмежними. «Путін, звісно, відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінечно», – зазначив він.

Зеленський також заявив, що Україна та її партнери продовжать тиск на російську економіку. «Зараз у них уже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росію. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми бачимо ці російські схеми. Ми фіксуємо їх. І будемо ламати їх», – сказав президент.

Раніше Зеленський повідомив, що Служба зовнішньої розвідки України отримала нові російські документи з оцінкою втрат РФ від війни. За його словами, йдеться саме про внутрішню російську оцінку, яку влада країни-агресора намагається приховати як від світу, так і від власного населення

