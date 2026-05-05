Естонія назвала рік, коли Росія знову буде готова до війни

РФ може швидко відновити сили і шукатиме нові цілі

Росія може відновити свою бойову готовність уже у 2027 році та бути здатною до нових військових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт збройних сил Естонії.

За оцінкою командувача естонськими ЗС Андруса Мерила, попри значні втрати в Україні, Росія продовжує військові реформи і не втратить здатність вести бойові дії проти інших країн. «Війна в Україні не закінчиться тим, що Росія втратить здатність вести проти нас бойові дії», – зазначив він.

У звіті наголошується, що після завершення війни в Україні російське суспільство та економіка залишатимуться мілітаризованими, а влада намагатиметься зберігати стан постійного конфлікту.

«За моєю оцінкою, 2027 рік – це рік, коли бойова готовність Росії буде відновлена, і якщо вона тоді десь побачить сприятливу нагоду застосувати свої збройні сили, вона це зробить», – заявив Мерило.

Він підкреслив, що Естонія має пришвидшити підготовку та зміцнення обороноздатності, зокрема шляхом модернізації озброєння та підвищення рівня готовності військ.

«Це не означає, що ми повинні відразу ж припускати пряму військову атаку, але в нинішній безпековій ситуації ми не можемо виключати жодних варіантів», – пояснив командувач.

За його словами, традиційних підходів до оборони вже недостатньо, а ключовим завданням є здатність зупинити противника на ранній стадії конфлікту.

Також у звіті зазначається, що естонські Збройні сили мають активно впроваджувати досвід України, зокрема щодо використання дешевших і ефективних засобів ураження.

Нагадаємо, що країни Балтії остаточно розірвали економічні зв’язки з Росією та закликають інші держави Європейського Союзу не повертатися до нормалізації відносин із Москвою