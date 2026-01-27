Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Злива» у торговому залі: у київському «Сільпо» на Русанівці прорвало труби (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Злива» у торговому залі: у київському «Сільпо» на Русанівці прорвало труби (відео)
Вода зі стелі заливає лсвітлювальні прибори та стелажі з продуктами
скриншот відео

Потоки води лилися прямо зі стелі: під ударом стихії опинилися стелажі з хлібом, свіжою випічкою та торговельне обладнання

У Дніпровському районі столиці сталася комунальна аварія в одному із супермаркетів мережі «Сільпо». Через прорив труб торговельну залу на Русанівці почало заливати водою, що спричинило підтоплення частини приміщення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки. 

Наслідки прориву труби в «Сільпо» на Русанівці: вода швидко залила торговельну залу
Наслідки прориву труби в «Сільпо» на Русанівці: вода швидко залила торговельну залу
скриншот відео

На опублікованих у мережі відео зафіксовано, як потоки води ллються прямо зі стелі, потрапляючи на стелажі з продуктами та торговельне обладнання.

На відео, які поширюються у мережі, можна почути, як персонал та відвідувачі телефонують у аварійні служби.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Нагадаємо, на лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації.

 

Теги: Київ аварія потоп Сільпо відео супермаркет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому історія з російською церковною школою у Києві – це не катастрофа, а показник змін
Чому історія з російською церковною школою у Києві – це не катастрофа, а показник змін
7 сiчня, 13:00
Суд виніс вирок киянину за незаконний обіг психотропних речовин
Киянин отримав 9,5 років за збут психотропів
31 грудня, 2025, 17:11
Через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів на Київщині
Найбільша криза з енергопостачанням у Києві та області – Міненерго
17 сiчня, 11:56
Зеленський: Ремонтні бригади та ДСНС України, працівники енергетичних компаній, комунальних служб задіяні по максимуму
Майже 60% столиці – без електрики – Зеленський
21 сiчня, 13:45
Вогонь охопив одноповерхову господарчу будівлю, де зберігалися дрова
Пожежа у Святошинському районі. На території приватної садиби горіла будівля з дровами
30 грудня, 2025, 16:52
Хто в Києві зустріне Новий рік без світла. Оприлюднено графік
Хто в Києві зустріне Новий рік без світла. Оприлюднено графік
30 грудня, 2025, 21:24
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Де купити свіжі продукти у Києві: графік продуктових ярмарків на 13-18 січня
12 сiчня, 14:52
У 2025 році столичним метро скористалися майже 250 мільйонів пасажирів
250 млн пасажирів та перша жінка-машиністка: яким був 2025 рік у київському метро
14 сiчня, 09:18
Заходи проходять відповідно до умов воєнного стану.
У Києві пройдуть безплатні лекції про історію та культуру столиці: як потрапити
14 сiчня, 19:07

Новини

Захоплення берега Дніпра: екснардепу Олександру Супруненку повідомлено про підозру
Захоплення берега Дніпра: екснардепу Олександру Супруненку повідомлено про підозру
Відключення гарячої води у Дарницькому районі: офіційне розпорядження влади
Відключення гарячої води у Дарницькому районі: офіційне розпорядження влади
Соцмережі вибухнули обуренням через план Бахматова рити туалети на Троєщині
Соцмережі вибухнули обуренням через план Бахматова рити туалети на Троєщині
«Злива» у торговому залі: у київському «Сільпо» на Русанівці прорвало труби (відео)
«Злива» у торговому залі: у київському «Сільпо» на Русанівці прорвало труби (відео)
Суд продовжив арешт ексдиректора Молодого театру Андрія Білоуса
Суд продовжив арешт ексдиректора Молодого театру Андрія Білоуса
Бахматов пропонує робити на Троєщині вбиральні «як у селі» в разі проблем із каналізацією
Бахматов пропонує робити на Троєщині вбиральні «як у селі» в разі проблем із каналізацією

Новини

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Сьогодні, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Сьогодні, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Сьогодні, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua