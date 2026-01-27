«Злива» у торговому залі: у київському «Сільпо» на Русанівці прорвало труби (відео)

Вода зі стелі заливає лсвітлювальні прибори та стелажі з продуктами

Потоки води лилися прямо зі стелі: під ударом стихії опинилися стелажі з хлібом, свіжою випічкою та торговельне обладнання

У Дніпровському районі столиці сталася комунальна аварія в одному із супермаркетів мережі «Сільпо». Через прорив труб торговельну залу на Русанівці почало заливати водою, що спричинило підтоплення частини приміщення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Наслідки прориву труби в «Сільпо» на Русанівці: вода швидко залила торговельну залу скриншот відео

На опублікованих у мережі відео зафіксовано, як потоки води ллються прямо зі стелі, потрапляючи на стелажі з продуктами та торговельне обладнання.

На відео, які поширюються у мережі, можна почути, як персонал та відвідувачі телефонують у аварійні служби.

Нагадаємо, на лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації.