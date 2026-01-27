Головна Київ Новини
search button user button menu button

Бахматов пропонує робити на Троєщині вбиральні «як у селі» в разі проблем із каналізацією

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Бахматов пропонує робити на Троєщині вбиральні «як у селі» в разі проблем із каналізацією
Бахматов підтвердив, що район готується до сценарію «сільських туалетів»
фото: ДСНС Києва/Facebook

Одним із найбільш критичних питань у разі тривалого блекауту є зупинка піднасосних груп водогону та каналізації

На лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації, інформує «Главком».

За словами очільника району, Троєщина – єдиний район столиці, який на 100% залежить від одного джерела теплопостачання. Після останнього обстрілу альтернатив для перепідключення масиву немає.

«Півмільйона людей в мороз мінус 14 залишаються без опалення. ТЕЦ точно не подає теплоносій. Лісовий масив намагаються заживити через інші джерела, але для Троєщини їх немає», – зазначив Бахматов.

Одним із найбільш критичних питань у разі тривалого блекауту є зупинка піднасосних груп водогону та каналізації. Бахматов підтвердив, що район готується до сценарію «сільських туалетів».

«Що робити в короткий термін, коли ситуація критична? Риється яма, накривається, зверху дірка – все. Будемо робити туалети як в селі. Працюю над цим з «Зеленбудом» та ШЕУ, в них є техніка і люди. Нема води – погнали копати», – пояснив голова РДА.

Наразі в районі вже створили 10 опорних пунктів у школах, здатних прийняти до 30 тисяч людей. У резерві залишаються ще 40 навчальних закладів. Також влада веде перемовини з великими ТРЦ щодо облаштування там масових точок обігріву за допомогою потужних генераторів.

Окрему увагу приділяють паліативним хворим – їх уже почали вивозити до пансіонатів. Мешканців району просять повідомляти про одиноких та лежачих сусідів, які можуть потребувати евакуації або їжі.

Максим Бахматов наголосив, що у района наразі немає достатньо коштів, тому найбільша потреба зараз у паливі, дровах, біотуалетах та харчуванні для людей у пунктах перебування. Ситуацію він називає критичною, але запевняє, що районна влада працює на межі можливостей.

«Не виїжджаємо, мої діти, моя мама тут, в Києві. Всім треба розуміти, що через воєнний стан і ракети життя може бути некомфортним», – сказав Бахматов. 

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі. 

До слова, на тлі масованих атак на українську енергосистему Європейський Союз посилює підтримку українських громад. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про надходження великої партії генераторів, які допоможуть підтримувати життєдіяльність критичної інфраструктури. Нова поставка очікується в Україні вже протягом наступного тижня.

Теги: Максим Бахматов зупинка влада Facebook Троєщина воєнний стан опалення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У крайньому разі – зливайте воду! Чим загрожують морози -20°C і як не допустити новий Алчевськ?
У крайньому разі – зливайте воду! Чим загрожують морози -20°C і як не допустити новий Алчевськ? енергетика
8 сiчня, 19:30
Росіяни можуть залишитися без мобільного інтернету на свята
Росіяни можуть залишитися без мобільного інтернету у новорічну ніч? ЦПД назвав мету
31 грудня, 2025, 17:29
У Києві через аварійне відключення світла зникли вода та тепло
У Києві через аварійне відключення світла зникли вода та тепло
10 сiчня, 12:59
Глава Білого дому був здивований тим, як наразі живуть українці
«Так жити не можна». Трамп висловився про умови життя українців без опалення
23 сiчня, 13:13
Загалом ППО нібито могла збити понад два десятки безпілотників, які летіли у напрямку столиці
Москву атакували дрони, затримано близько 200 рейсів
4 сiчня, 18:32
Мер столиці зазначив, що влада міста продовжує  працювати і «робити, все що може»
Енергоколапс у Києві. Кличко поклав вину на Свириденко
15 сiчня, 14:51
Аби було тепліше, встановіть звичайний туристичний намет прямо на ліжку або товстому килимі
Як вижити у висотці, коли зникло все: досвід мешканців прифронтових міст
17 сiчня, 20:59
Із 1 до 18 січня народилися 476 хлопчиків і 425 дівчаток. Із них – 18 двієнь
Понад 900 немовлят за 18 днів: статистика народжуваності в Києві у 2026 році
19 сiчня, 17:55
Васлідок нічної атаки по енергооб'єктах столиці без електропостачання залишалися понад 335 тисяч киян
Наслідки нічної атаки на Київ: понад 170 тисяч родин без світла
20 сiчня, 12:03

Новини

Суд продовжив арешт ексдиректора Молодого театру Андрія Білоуса
Суд продовжив арешт ексдиректора Молодого театру Андрія Білоуса
Бахматов пропонує робити на Троєщині вбиральні «як у селі» в разі проблем із каналізацією
Бахматов пропонує робити на Троєщині вбиральні «як у селі» в разі проблем із каналізацією
Ожеледиця у Києві: комунальники вивели сотні одиниць техніки, але пересуватися містом складно
Ожеледиця у Києві: комунальники вивели сотні одиниць техніки, але пересуватися містом складно
У Дарницькому районі столиці виявлено бойову частину дрона (фото)
У Дарницькому районі столиці виявлено бойову частину дрона (фото)
Била та змушувала жити в туалеті. Киянка отримала підозру у катуванні дев'ятирічного сина
Била та змушувала жити в туалеті. Киянка отримала підозру у катуванні дев'ятирічного сина
На Андріївському узвозі будівельники розбирають найстарішу садибу (фото)
На Андріївському узвозі будівельники розбирають найстарішу садибу (фото)

Новини

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Сьогодні, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Сьогодні, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Сьогодні, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua