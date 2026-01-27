Бахматов пропонує робити на Троєщині вбиральні «як у селі» в разі проблем із каналізацією

Одним із найбільш критичних питань у разі тривалого блекауту є зупинка піднасосних груп водогону та каналізації

На лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації, інформує «Главком».

За словами очільника району, Троєщина – єдиний район столиці, який на 100% залежить від одного джерела теплопостачання. Після останнього обстрілу альтернатив для перепідключення масиву немає.

«Півмільйона людей в мороз мінус 14 залишаються без опалення. ТЕЦ точно не подає теплоносій. Лісовий масив намагаються заживити через інші джерела, але для Троєщини їх немає», – зазначив Бахматов.

Одним із найбільш критичних питань у разі тривалого блекауту є зупинка піднасосних груп водогону та каналізації. Бахматов підтвердив, що район готується до сценарію «сільських туалетів».

«Що робити в короткий термін, коли ситуація критична? Риється яма, накривається, зверху дірка – все. Будемо робити туалети як в селі. Працюю над цим з «Зеленбудом» та ШЕУ, в них є техніка і люди. Нема води – погнали копати», – пояснив голова РДА.

Наразі в районі вже створили 10 опорних пунктів у школах, здатних прийняти до 30 тисяч людей. У резерві залишаються ще 40 навчальних закладів. Також влада веде перемовини з великими ТРЦ щодо облаштування там масових точок обігріву за допомогою потужних генераторів.

Окрему увагу приділяють паліативним хворим – їх уже почали вивозити до пансіонатів. Мешканців району просять повідомляти про одиноких та лежачих сусідів, які можуть потребувати евакуації або їжі.

Максим Бахматов наголосив, що у района наразі немає достатньо коштів, тому найбільша потреба зараз у паливі, дровах, біотуалетах та харчуванні для людей у пунктах перебування. Ситуацію він називає критичною, але запевняє, що районна влада працює на межі можливостей.

«Не виїжджаємо, мої діти, моя мама тут, в Києві. Всім треба розуміти, що через воєнний стан і ракети життя може бути некомфортним», – сказав Бахматов.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі.

До слова, на тлі масованих атак на українську енергосистему Європейський Союз посилює підтримку українських громад. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про надходження великої партії генераторів, які допоможуть підтримувати життєдіяльність критичної інфраструктури. Нова поставка очікується в Україні вже протягом наступного тижня.