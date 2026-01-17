Найбільша криза з енергопостачанням у Києві та області – Міненерго

Станом на ранок суботи, 17 січня 2026 року, ситуація з енергопостачанням у Київському регіоні залишається найбільш критичною в Україні

Мережеві обмеження та наслідки останніх атак окупантів змушують операторів систем розподілу застосовувати аварійні та екстрені знеструмлення. Оприлюднені раніше графіки погодинних відключень наразі не діють. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Як зазначають у відомстві, енергосистема країни працює в умовах значного дефіциту потужності, який посилюється через морозну погоду та пошкодження об'єктів генерації.

Міненерго констатує, що у Києві та Київській області застосовуються мережеві обмеження, які унеможливлюють дотримання стабільних черг.

«Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині оператори системи розподілу застосовують мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень наразі не діють. Повернення до прогнозованих погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі», – йдеться у повідомленні.

Крім того, мережеві обмеження продовжують діяти на Одещині.

У ніч проти 17 січня через російську атаку є знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині. Енергетики, попри складні погодні умови, працюють та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів.

Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. У таких громадах відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.

Через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів на Київщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній.

У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів. У решті регіонів діють графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для населення.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко розповів, що ситуація з опаленням у місті майже стабілізована. Станом на ранок суботи без теплопостачання залишаються лише близько 50 житлових будинків. Це значний прогрес, враховуючи, що після масованого удару російських окупантів по критичній інфраструктурі 9 січня «холодними» залишилися близько 6 000 багатоповерхівок.