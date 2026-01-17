Головна Київ Новини
search button user button menu button

Найбільша криза з енергопостачанням у Києві та області – Міненерго

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Найбільша криза з енергопостачанням у Києві та області – Міненерго
Через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів на Київщині
фото з відкритих джерел

Станом на ранок суботи, 17 січня 2026 року, ситуація з енергопостачанням у Київському регіоні залишається найбільш критичною в Україні

Мережеві обмеження та наслідки останніх атак окупантів змушують операторів систем розподілу застосовувати аварійні та екстрені знеструмлення. Оприлюднені раніше графіки погодинних відключень наразі не діють. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Як зазначають у відомстві, енергосистема країни працює в умовах значного дефіциту потужності, який посилюється через морозну погоду та пошкодження об'єктів генерації.

Міненерго констатує, що у Києві та Київській області застосовуються мережеві обмеження, які унеможливлюють дотримання стабільних черг.

«Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині оператори системи розподілу застосовують мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень наразі не діють. Повернення до прогнозованих погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі», – йдеться у повідомленні.

Крім того, мережеві обмеження продовжують діяти на Одещині.

У ніч проти 17 січня через російську атаку є знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині. Енергетики, попри складні погодні умови, працюють та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів.

Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. У таких громадах відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.

Через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів на Київщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній.

У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів. У решті регіонів діють графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для населення.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко розповів, що ситуація з опаленням у місті майже стабілізована. Станом на ранок суботи без теплопостачання залишаються лише близько 50 житлових будинків. Це значний прогрес, враховуючи, що після масованого удару російських окупантів по критичній інфраструктурі 9 січня «холодними» залишилися близько 6 000 багатоповерхівок. 

Читайте також:

Теги: Київ Міненерго Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник Міненерго підписав статут АТ «Українські розподільчі мережі», яке займатиметься непрофільними для себе сферами
Виготовлення наркотиків, переробка крові та торгівля цигарками. Міненерго поставило перед своєю компанією нові задачі
18 грудня, 2025, 12:42
Поліція Києва розпочала перевірку через відео з побиттям дівчинки в одній зі шкіл
Поліція Києва розпочала перевірку через відео з побиттям дівчинки в одній зі шкіл
19 грудня, 2025, 10:07
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
11 сiчня, 02:04
У суботу, 3 січня ярмарки у Києві не працюватимуть
Ярмарки у Києві 4 січня: адреси та графік роботи
3 сiчня, 07:00
У столиці адвоката визнано винним у шахрайстві з квартирою померлих киян
Махінації з квартирами померлих: київського адвоката засуджено до шести років в'язниці
1 сiчня, 16:40
До дітей з радістю доєднуються й дорослі
Зимові канікули у Києві: як діти розважаються на засніжених гірках (відео)
2 сiчня, 15:47
У Києві відбій тривоги
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
4 сiчня, 08:43
Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед них медичний працівник
Атака на Київ: є загиблі, кількість поранених зросла
9 сiчня, 07:35
Колишній Жовтневий палац було збудовано у 1838-1842 роках за проєктом архітектора Вікентія Беретті
Столична прокуратура вимагає повернути «Жовтневий палац» у державну власність
12 сiчня, 17:50

Новини

Найбільша криза з енергопостачанням у Києві та області – Міненерго
Найбільша криза з енергопостачанням у Києві та області – Міненерго
Кількість будинків без тепла у Києві скоротилася до 50 після атаки 9 січня – Кличко
Кількість будинків без тепла у Києві скоротилася до 50 після атаки 9 січня – Кличко
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві на вихідних 17-18 січня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 17-18 січня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві дозволено роботу таксі під час комендантської години
У Києві дозволено роботу таксі під час комендантської години

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Вчора, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Вчора, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Вчора, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Вчора, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua