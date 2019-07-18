ЗМІ: У Києві нові технології підкупу виборців - замість гречки кандидат Муха роздає таблетки



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Вікторія Муха є директором Благодійного фонду Олександра Третьякова

У безкоштовних наборах з найбільш популярними таблетками вкладені передвиборні агітаційні листівки з портретом Вікторії Мухи - рух Чесно

Депутат Київради від партії «Солідарність» Вікторія Муха, яка зараз балотується до Верховної Ради у мажоритарному окрузі № 218, роздає виборцям пакети з ліками від імені благодійного фонду Олександра Третьякова.

Про це повідомляють активісти руху «Чесно».

Зазначається, що виборці отримують безкоштовні набори найбільш популярних таблеток, куди вкладені передвиборні агітаційні листівки з портретом Вікторії Мухи і слоганом «Творимо зміни там, де ми є».

Вікторія Муха є директором Благодійного фонду Олександра Третьякова, з 2007 року працювала його помічницею.

Сам Третьяков - соратник Петра Порошенка і кум генпрокурора Юрія Луценка балотується у окрузі № 219.

І Муха, і Третьяков беруть участь у виборах як самовисуванці.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Вікторія Муха пропонувала поправки до рішення Київради, які б ускладнювали створення музею на Поштовій площі.