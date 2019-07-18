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    ЗМІ: У Києві нові технології підкупу виборців - замість гречки кандидат Муха роздає таблетки

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    Вікторія Муха є директором Благодійного фонду Олександра Третьякова - ЗМІ: У Києві нові технології підкупу виборців - замість гречки кандидат Муха роздає таблетки
    Вікторія Муха є директором Благодійного фонду Олександра Третьякова

    У безкоштовних наборах з найбільш популярними таблетками вкладені передвиборні агітаційні листівки з портретом Вікторії Мухи - рух Чесно

    Депутат Київради від партії «Солідарність» Вікторія Муха, яка зараз балотується до Верховної Ради у мажоритарному окрузі № 218, роздає виборцям пакети з ліками від імені благодійного фонду Олександра Третьякова.

    Про це повідомляють активісти руху «Чесно».

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    Зазначається, що виборці отримують безкоштовні набори найбільш популярних таблеток, куди вкладені передвиборні агітаційні листівки з портретом Вікторії Мухи і слоганом «Творимо зміни там, де ми є».

    Вікторія Муха є директором Благодійного фонду Олександра Третьякова, з 2007 року працювала його помічницею.

    Сам Третьяков - соратник Петра Порошенка і кум генпрокурора Юрія Луценка балотується у окрузі № 219.

    І Муха, і Третьяков беруть участь у виборах як самовисуванці.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що Вікторія Муха пропонувала поправки до рішення Київради, які б ускладнювали створення музею на Поштовій площі.

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