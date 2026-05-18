Знаменитий корабель-ресторан Януковича в Межигір'ї пішов під воду (відео)

Вінка-ілюмінатори дебаркадера «Ґалеон» вже до половини у воді

У мережі з'явилися кадри, на яких відомий дебаркадер «Ґалеон» – розкішний корабель-ресторан експрезидента-втікача Віктора Януковича – зафіксований підтопленим. Вхідні двері до плавучої споруди майже до рівня ручок перебувають під водою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі.

Інформація про те, що плавучий ресторан у колишній резиденції «Межигір'я» зазнав аварії, почала активно поширюватися в соцмережах. На опублікованих відеокадрах видно, що конструкція сильно просіла та частково занурилася у воду.

«Главком» поцікавився у представництві Державної установи «Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір'я», чи відповідає ця інформація дійсності та що стало причиною підтоплення.

У пресслужбі установи нам відповіли, що наразі з цього приводу готується офіційний коментар, який найближчим часом буде оприлюднено на сторінці парку у Facebook.

Згодом на сторінці парку у Facebook з'явився коментар щодо цього інциденту.

«У зв’язку з різким підняттям рівня води у Київському водосховищі до СКРЦ «Галеон», розташованого на території парку-пам’ятки «Межигірʼя», почала потрапляти вода», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що працівники установи оперативно виявили загрозу та одразу вжили заходів для ліквідації наслідків підтоплення. Зокрема, вони розпочали відкачування води, задіявши всю наявну техніку та обладнання парку — помпи, насоси та автомобільну техніку. Попри зусилля аварійних служб, повністю зупинити затоплення судна не вдалося.

З метою збереження інтер'єрів та експонатів керівництво ухвалило рішення про термінову евакуацію всього рухомого майна, яке перебувало на борту дебаркадера.

Наразі частина «Галеону» залишається підтопленою. На місці аварії продовжуються роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Що відомо про «Ґалеон» Януковича

Плавучий будинок прийомів «Ґалеон» був одним із символів корупційної розкоші колишнього президента. Споруда завдовжки близько 50 метрів облаштована всередині з надзвичайною помпезністю. Зокрема, на кораблі розташовані банкетний зал з естрадою, кабінет Януковича, вітальня, а в оздобленні використано коштовні породи дерева, мармур, кришталь та позолоту. Після втечі Януковича у 2014 році об'єкт, як і все «Межигір'я», став доступним для екскурсій.

Нагадаємо, «Главком» писав, що дебаркадер «Галеон», розташований у нижній частині «Межигір’я» на березі Київського моря, перебуває у запущеному стані. Кореспондент «Главкома» відвідував резиденцію експрезидента-втікача напередодні 71-го дня народження народження президента-втікача Януковичу. Дебаркадер призначався для відпочинку диктатора на воді в літній час. Нагадаємо, про цей розкішний об’єкт стало відомо вже після того, як українці обрали Януковича президентом.