У Києві відновлено водопостачання після обстрілу

Через нічну атаку РФ у кількох районах Києва були перебої з подачею води

У всіх районах столиці повністю відновлено безперебійне водопостачання після масованої російської атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Віталія Кличка.

Як повідомив мер, унаслідок нічної атаки ворога та пошкодження об’єктів електропостачання, у кількох районах Києва виникли перебої з подачею води. Водночас завдяки відпрацьованим алгоритмам, а також використанню систем резервного живлення, вдалось оперативно виконати роботи й стабілізувати систему. Наразі штатний режим водопостачання відновлений для усіх споживачів.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Солом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївський райони.

Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію.

Мер столиці Віталій Кличко на місці влучання у Києві фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

До слова, п’ятниця, 15 травня 2026 року, оголошена в столиці Днем жалоби в пам’ять про загиблих унаслідок найпотужнішої повітряної атаки ворога на місто.