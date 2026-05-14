Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві відновлено водопостачання після обстрілу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Києві відновлено водопостачання після обстрілу
Російські загарбники масовано атакували столицю дронами та ракетами
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Через нічну атаку РФ у кількох районах Києва були перебої з подачею води

У всіх районах столиці повністю відновлено безперебійне водопостачання після масованої російської атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Віталія Кличка.

Як повідомив мер, унаслідок нічної атаки ворога та пошкодження об’єктів електропостачання, у кількох районах Києва виникли перебої з подачею води. Водночас завдяки відпрацьованим алгоритмам, а також використанню систем резервного живлення, вдалось оперативно виконати роботи й стабілізувати систему. Наразі штатний режим водопостачання відновлений для усіх споживачів.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Солом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївський райони.

Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію. 

У Києві відновлено водопостачання після обстрілу фото 1
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
У Києві відновлено водопостачання після обстрілу фото 2
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
Мер столиці Віталій Кличко на місці влучання у Києві
Мер столиці Віталій Кличко на місці влучання у Києві
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
У Києві відновлено водопостачання після обстрілу фото 3
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

До слова, п’ятниця, 15 травня 2026 року, оголошена в столиці Днем жалоби в пам’ять про загиблих унаслідок найпотужнішої повітряної атаки ворога на місто.

Читайте також:

Теги: водопостачання Київ Віталій Кличко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чорнобильські рятувальники з маленьким лосеням, визволеним з пастки
У Чорнобильській зоні пожежники врятували лосеня, яке заплуталося в антидроновій сітці
11 травня, 10:57
На столичних ринках переважно продається картопля від українського виробника
Молода картопля на столичних прилавках: огляд цін у супермаркетах та на ринках
11 травня, 10:20
Повідомлення про надзвичайну подію надійшло на лінію «101» о 09:26
У центрі столиці через коротке замикання загорілося масажне крісло
7 травня, 15:18
Фахівці проводитимуть ремонт конструктивних елементів шляхопроводу
Рух на Великій Кільцевій дорозі частково обмежено до 9 серпня (схема)
4 травня, 11:45
Купи будівельних відходів у ландшафтному заказнику місцевого значення «Озеро Заплавне»
У Києві виявлено масове нищення дерев у заказнику «Озеро Заплавне» (фото)
4 травня, 08:51
Грабіжником виявився мешканець столиці, який уже неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини
Зірвав сумку з плеча перехожої: за зухвалий грабіж киянин проведе шість років у в’язниці
24 квiтня, 11:11
Левко Колодуб є лауреатом премій ім. Бориса Лятошинського, М. Вериківського, Мар'яна та Іванни Коць та інших
Київській дитячій музичній школі №8 присвоєно ім’я видатного композитора Левка Колодуба
23 квiтня, 14:44
Ігор Клименко висунув жорстку вимогу щодо нових призначень у Нацполіції
Теракт у Києві. Глава МВС розказав, які зміни чекають патрульних
21 квiтня, 12:09
Сусіди характеризують стрільця як потайну людину
Правоохоронці розкрили нові подробиці про чоловіка, який влаштував стрілянину в Києві
19 квiтня, 18:31

Новини

РФ масовано атакувала Київ: загинули люди, є багато постраждалих (оновлено)
РФ масовано атакувала Київ: загинули люди, є багато постраждалих (оновлено)
Суд продовжив запобіжний захід колишньому директору Молодого театру
Суд продовжив запобіжний захід колишньому директору Молодого театру
Чому Київрада працює без секретаря. Соратники розкрили секрет Кличка
Чому Київрада працює без секретаря. Соратники розкрили секрет Кличка
У Києві відновлено водопостачання після обстрілу
У Києві відновлено водопостачання після обстрілу
Озеро «Жандарка» планується перетворити на сучасну зону відпочинку: деталі
Озеро «Жандарка» планується перетворити на сучасну зону відпочинку: деталі
Звільнений заступник Кличка Поворозник продовжує керувати Києвом – джерела
Звільнений заступник Кличка Поворозник продовжує керувати Києвом – джерела

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua