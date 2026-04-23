Поліція затримала чоловіка, який розлив рідину з різким запахом у кінотеатрі «Жовтень»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліція затримала чоловіка, який розлив рідину з різким запахом у кінотеатрі «Жовтень»
Чоловік, який мав придбаний квиток на сеанс, розлив у залі кінотеатру «Жовтень» рідину з різким запахом
фото: Національна поліція України/Facebook

Затриманому загрожує штраф, громадські або виправні роботи, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб

Поліцейські притягнули до відповідальності правопорушника, який вчинив хуліганські дії у кінотеатрі на столичному Подолі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Подія відбулась ввечері 20 квітня. Молодик, перебуваючи в одному із кінозалів, розлив рідину із різким запахом, тим самим намагаючись перешкодити проведенню кінофестивалю.

«Під час показу міжнародної конкурсної програми короткого метра в кінотеатрі «Жовтень» стався прикрий інцидент. Невідомий чоловік, який мав придбаний квиток на сеанс, розлив у залі рідину з різким запахом, після чого швидко залишив приміщення, – розповіли організатори фестивалю. – На жаль, гомофоби знаходять нові можливості проявити ненависть і зневагу до принципів рівності та взаємоповаги, на яких ґрунтується наш фестиваль».

Організатори зробили повторний показ сеансу наступного дня.

Поліцейські оперативно встановили особу чоловіка, ним виявився 24-річний місцевий мешканець. Дільничні офіцери Подільського управління поліції склали відносно нього адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Пляма від невідомої рідини у залі кінотеатру
Пляма від невідомої рідини у залі кінотеатру
фото: Національна поліція України
Затриманому загрожує штраф, громадські або виправні роботи, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб
Затриманому загрожує штраф, громадські або виправні роботи, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб
фото: Національна поліція України

Санкція статті передбачає штраф, громадські або виправні роботи, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Нагадаємо, четвертий фестиваль фільмів ЛГБТКІА± тематики Sunny Bunny, який виріс з окремої програми кінофестивалю «Молодість», триває у столиці до 24 квітня.

Нагадаємо, минулорічний, вже третій квір-кінофестиваль Sunny bunny («Сонячний зайчик») супроводжувався низкою скандалів.  Зокрема, біля кінотеатру «Жовтень» під час проведення кінофестивалю Sunny Bunny відбулися сутички поліції з мітингувальниками. 

Рішення про проведення квір-кінофестивалю Sunny Bunny, що збігається з одним з найважливіших релігійних свят українців – Великоднем, викликало жваве обговорення. Особливо гострою стала реакція віруючих українців, які вважають такий збіг неповагою до їхніх релігійних почуттів та традицій, проте є й ті, хто не бачить нічого поганого у проведенні запланованого заходу під час великодніх свят.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев різко відреагував на проведення у Києві фестивалю квір-кіно.

До слова, минулого року організатори фестивалю «Квір-пропаганда Фест», анонсованого ГО «КиївПрайд» на Дні пам’яті жертв Голодомору (23–24 листопада) під тиском громадськості змушені були перенести подію. Тоді вони повідомили, що не знали про пам’ятні дні.

Поліція затримала чоловіка, який розлив рідину з різким запахом у кінотеатрі «Жовтень»
Поліція затримала чоловіка, який розлив рідину з різким запахом у кінотеатрі «Жовтень»
