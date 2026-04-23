Поліція затримала чоловіка, який розлив рідину з різким запахом у кінотеатрі «Жовтень»

Чоловік, який мав придбаний квиток на сеанс, розлив у залі кінотеатру «Жовтень» рідину з різким запахом

Затриманому загрожує штраф, громадські або виправні роботи, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб

Поліцейські притягнули до відповідальності правопорушника, який вчинив хуліганські дії у кінотеатрі на столичному Подолі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Подія відбулась ввечері 20 квітня. Молодик, перебуваючи в одному із кінозалів, розлив рідину із різким запахом, тим самим намагаючись перешкодити проведенню кінофестивалю.

«Під час показу міжнародної конкурсної програми короткого метра в кінотеатрі «Жовтень» стався прикрий інцидент. Невідомий чоловік, який мав придбаний квиток на сеанс, розлив у залі рідину з різким запахом, після чого швидко залишив приміщення, – розповіли організатори фестивалю. – На жаль, гомофоби знаходять нові можливості проявити ненависть і зневагу до принципів рівності та взаємоповаги, на яких ґрунтується наш фестиваль».

Організатори зробили повторний показ сеансу наступного дня.

Поліцейські оперативно встановили особу чоловіка, ним виявився 24-річний місцевий мешканець. Дільничні офіцери Подільського управління поліції склали відносно нього адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Пляма від невідомої рідини у залі кінотеатру

Санкція статті передбачає штраф, громадські або виправні роботи, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Нагадаємо, четвертий фестиваль фільмів ЛГБТКІА± тематики Sunny Bunny, який виріс з окремої програми кінофестивалю «Молодість», триває у столиці до 24 квітня.

Нагадаємо, минулорічний, вже третій квір-кінофестиваль Sunny bunny («Сонячний зайчик») супроводжувався низкою скандалів. Зокрема, біля кінотеатру «Жовтень» під час проведення кінофестивалю Sunny Bunny відбулися сутички поліції з мітингувальниками.

Рішення про проведення квір-кінофестивалю Sunny Bunny, що збігається з одним з найважливіших релігійних свят українців – Великоднем, викликало жваве обговорення. Особливо гострою стала реакція віруючих українців, які вважають такий збіг неповагою до їхніх релігійних почуттів та традицій, проте є й ті, хто не бачить нічого поганого у проведенні запланованого заходу під час великодніх свят.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев різко відреагував на проведення у Києві фестивалю квір-кіно.

До слова, минулого року організатори фестивалю «Квір-пропаганда Фест», анонсованого ГО «КиївПрайд» на Дні пам’яті жертв Голодомору (23–24 листопада) під тиском громадськості змушені були перенести подію. Тоді вони повідомили, що не знали про пам’ятні дні.