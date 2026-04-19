Халатність патрульних під час теракту у столиці: відкрито кримінальне провадження

За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

«Усі дії правоохоронців у момент критичної загрози життю громадян, зокрема епізод із залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника, отримають належну правову оцінку», – заявив Кравченко.

Групу прокурорів у провадженні очолює прокурор міста Києва. Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань.

«Ми гарантуємо, що розслідування буде проведено об’єктивно та неупереджено. Суспільство отримає відповіді, а винні особи – законне покарання. Справедливість буде забезпечена. Щире співчуття родинам загиблих і скорішого одужання постраждалим», – додав генпрокурор.

Нагадаємо, Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Унаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті загинули пʼятеро людей. Ще одна жінка померла в лікарні. 10 людей доставили до лікарень після поранень, ще шістьом постраждалим від дій терориста медики надали допомогу на місці.

За даними мера Києва Віталія Кличка, станом на обід 19 квітня серед поранених стрілком у Голосіївському районі столиці – восьмеро осіб досі лишаються у лікарнях. Серед них – одна дитина, яка перебуває у стабільному стані середньої тяжкості. Серед дорослих один постраждалий – у вкрай важкому стані, троє – в тяжкому і ще троє – у стані середньої тяжкості.

Крім того, у КМДА спростували інформацію про смерть матері 12-річного хлопчика внаслідок стрілянини в Києві. Як виявилося, після теракту в лікарні померла не мама хлопчика, а тітка.