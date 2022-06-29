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    Політика

    Коли відбудеться реформа Радбезу ООН: Кислиця озвучив песимістичний прогноз

    Докорінна реформа Ради Безпеки передбачає модифікацію обсягу прав, зокрема права вето її нинішніх постійних членів - Коли відбудеться реформа Радбезу ООН: Кислиця озвучив песимістичний прогноз
    Докорінна реформа Ради Безпеки передбачає модифікацію обсягу прав, зокрема права вето її нинішніх постійних членів
    фото з відкритих джерел

    «Без права вето не існувало б Організації Об'єднаних Націй»

    Докорінної реформи Ради безпеки ООН очікувати найближчим часом не варто. Таку думку висловив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у інтерв’ю «Українській правді».

    «Моя думка така: докорінної реформи Ради безпеки очікувати найближчим часом неможливо», – сказав дипломат, уточнивши, що має на увазі найближчі 10-15 років.

    За словами Кислиці, докорінна реформа Ради Безпеки передбачає модифікацію обсягу прав, зокрема права вето нинішніх постійних членів Ради безпеки та країни, яка вважає себе постійним членом Ради безпеки – Росії.

    «Справа в тому, на мою думку, що само по собі право вето не є таким «ісчадьєм ада» і не є злочинним. Ми маємо говорити про зловживання правом вето. І тут історично і по цифрах, звичайно, «аб'юзером» був Радянський Союз і Росія. Навіть Китай собі не дозволяє такої кількості зловживань правом вето, як Радянський Союз і Росія. Більше того, в історії ООН було чимало прикладів того, як Сполучені Штати або Франція, або Великобританія накладали право вето – й правильно робили», – сказав представник України в ООН.

    Дипломат наголосив, що без права вето не існувало б Організації Об'єднаних Націй.

    «Це було одне з найпринциповіших питань, які обговорювалися Сполученими Штатами, Великобританією та Радянським Союзом ще всередині 40-х років. Давайте не будемо забувати, що насправді спочатку все вирішувалося цими трьома країнами, потім приєднався Китай. І вже на останніх етапах була запрошена до процесу Франція. Тому без права вето ніколи б Конгрес США не дав би згоду на участь Сполучених Штатів у глобальній організації», – зазначив Кислиця.

    Нагадаємо, раніше Україна запропонувала змінити статут ООН. Як зазначив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, статут Організації Об'єднаних Націй у нинішній редакції не відображає сьогоднішній світ ані де-факто, ані де-юре. Із моменту підписання у 1945 році статут ООН змінювався п'ять разів, востаннє – у 1973 році.

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    Теги: росія окупанти реформа ООН війна Україна окупація Сергій Кислиця #stoprussia
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    Коли відбудеться реформа Радбезу ООН: Кислиця озвучив песимістичний прогноз