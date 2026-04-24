Принц Гаррі відвідав Бучу (фото)

glavcom.ua
Принц Гаррі вшанував пам'ять загиблих українців під час окупації Київщини
фото: Anatolii Fedoruk﻿

Герцог Сассекський побував у Бучі, що на Київщині

Герцог Сассекський, принц Гаррі, який перебуває з візитом в Україні, відвідав Бучу – місто, що стало світовим символом воєнних злочинів російської армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінки Бучанської міської ради та мера міста.

Бучанська міська рада повідомляє, що принц Гаррі вшанував пам’ять загиблих під час окупації Київщини та на власні очі побачив наслідки звірств російських військових. Мер Бучі Анатолій Федорук, коментуючи несподіваний візит високого гостя, дозволив собі трохи іронії:

«Ймовірність зустріти Принца Гаррі в Бучі мала, але ніколи не дорівнює нулю», – написав мер Бучі.

фото: Бучанська міська рада

Принц Гаррі також відвідав храм Святого Андрія Первозванного. Саме тут під час окупації у 2022 році з’явилося масове поховання цивільних мешканців. Принц Гаррі оглянув фотосвідчення злочинів РФ та поспілкувався з настоятелем храму про ті трагічні події.

фото: Бучанська міська рада

Також Герцог поклав квіти до меморіалу біля храму, де викарбувані імена сотень ідентифікованих бучанців, які стали жертвами російського терору.

фото: Бучанська міська рада

Нагадаємо, що напередодні принц Гаррі виступив на безпековому форумі в Києві, де закликав США та міжнародну спільноту посилити підтримку України. Його поїздка до Бучі стала логічним продовженням візиту, покликаним привернути увагу світу до необхідності покарання за воєнні злочини.

Цей візит уже встиг викликати різку реакцію в США з боку Дональда Трампа, проте в Україні приїзд герцога Сассекського сприймають як важливий жест солідарності та підтримки на міжнародній арені.

Також принц Гаррі, герцог Сассекський, засновник Фундації Ігор Нескорених під час 18-го щорічного Київського Безпекового Форуму, інформаційним партнером якого є «Главком», заявив, що Україна воює за цінності та принципи, на яких базується демократія, перебуває на передньому краї сучасної війни, розробляючи передові дрони та формуючи гнучкі Збройні Сили. Принц Гаррі розказав, що вже втретє приїжджає до Києва і має чітке відчуття того, що насправді має значення. 

Герцог Сассекський також висловив впевненість, що з 2014 року Україна перебуває на передньому краї боротьби не лише за свою незалежність.

«Главком» раніше писав, що британський принц Гаррі, герцог Сассекський, прибув з візитом до України. Після прибуття до київського вокзалу Гаррі сказав: «Добре повернутися в Україну». В інтерв'ю ITV News герцог Сассекський розповів, що хоче «нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна, та підтримати людей і партнерів, які виконують надзвичайну роботу щогодини кожного дня в неймовірно складних умовах».

