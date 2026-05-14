Пожежа у Коцюбинському: дрон влучив в офісну будівлю (фото)

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Вогонь вдалося приборкати та повністю загасити

У селищі Коцюбинське Бучанського району 14 травня рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховій офісній будівлі, яка спалахнула після влучання російського безпілотника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Повідомляється, що внаслідок влучання російського безпілотного літального апарата у двоповерхову офісну будівлю в селищі Коцюбинське Бучанського району Київської області виникла пожежа, яка охопила споруду площею 450 кв. м.

Пожежу у Коцюбинському гасили 33 рятувальники ДСНС фото: ДСНС Київщини

фото: ДСНС Київщини

До ліквідації пожежі залучали 33 рятувальники ДСНС та вісім одиниць спеціальної техніки. Вогонь вдалося приборкати та повністю загасити. За даними рятувальників, загиблих і постраждалих унаслідок інциденту немає.

фото: ДСНС Київщини

фото: ДСНС Київщини

фото: ДСНС Київщини

фото: ДСНС Київщини

Нагадаємо, у селищі Чабани на Київщині рятувальники провели унікальну та надзвичайно ризиковану операцію з розмінування житлового будинку, куди під час нічної атаки 14 травня влучили частини ворожої ракети. Лише дивом боєприпас не здетонував усередині будівлі, що дозволило уникнути масштабної трагедії та численних жертв.

Як повідомлялося, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони. Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію.

На Київщині внаслідок нічної атаки Росії постраждали сім людей, серед них – одна дитина.