Дешевий фаст-фуд став дорогим для росіян

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Дешевий фаст-фуд став дорогим для росіян
Черга у фаст-фуд перетворилася для росіян на непосильну розкіш
росіяни відмовляються навіть від дешевих кав'ярень: кількість закладів скоротилася на 13%

Прибутки найбільших мереж швидкого харчування в росії за підсумками 2025 року різко впали – від 15 до понад 60 відсотків. Водночас кількість кав'ярень у країні скоротилася, а відвідуваність закладів громадського харчування обвалилася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України. 

Бургер замість розкоші

Класична антикризова логіка – що злидні женуть людей у дешеві їдальні – на росії більше не діє. За підсумками 2025 року прибутки головних гравців ринку швидкого харчування впали по всьому фронту: «вкусно – і точка» (колишній McDonald's) втратила 15,1% чистого прибутку, Rostic's – 27,5%, а «Бургер Кінг» – одразу 61%. Тоді як у 2024 році мережі ще впевнено нарощували статки, 2025-й переписав усі звичні правила.

Причини – у поєднанні факторів, кожен з яких окремо був би відчутним ударом, а разом вони стали системною кризою. Кадровий голод, розірвані логістичні ланцюги та стрімке зростання витрат для бізнесу зробили своє. Сімейний похід у фаст-фуд у вихідний день перетворився на розкіш, яку пересічний росіянин дозволити собі більше не може.

За оцінками незалежних експертів, від 30 до 40% громадян росії перебувають на межі бідності. Витрати домогосподарств на харчування досягли 18-річного максимуму – близько 39% сімейного бюджету іде на їжу. Коли майже кожен четвертий рубль витрачається на продукти, черга у «Бургер Кінг» стає недозволеним марнотратством.

Кава стає недоступною

Не краще й на ринку кав'ярень. Мережа Cofix – четверта за кількістю закладів у росії – виставлена на продаж. Станом на лютий 2026 року кількість класичних кав'ярень у країні скоротилася на 13%, а відвідуваність закладів – на 20%. Головними «конкурентами» стали супермаркети з кавоматами та дешевими розчинними напоями.

Каву-матеріал за рік подорожчав на 20–30%, проте справа не лише у здорожчанні сировини. росіяни почали заощаджувати навіть на дрібницях – й ця поведінкова зміна виявилася для галузі фатальнішою за будь-яке подорожчання.

Нагадаємо, за даними аналітичного звіту СЗРУ, за підсумками 2025 року та початку 2026-го економіка росії опинилася у стані стагфляції – одночасного падіння виробництва та неконтрольованого зростання цін. Споживчі настрої різко погіршуються: з червня 2025 року продажі скорочувалися в переважній більшості товарних категорій.

До слова, за оцінками The Economist, російська економіка увійшла в «зону смерті»: у 2025 році ВВП зріс лише на 1%, а прогноз на 2026-й ще гірший. Фіксальний тиск посилюється, а реальний добробут населення продовжує падати.

Читайте також:

Читайте також

Шойгу не виключив силових кроків у Придністров’ї
Шойгу заявив, що росіяни у Придністров'ї потребують захисту та озвучив кроки
22 квiтня, 05:16
Вчителі з РФ повелися на провокацію та виголосили змінену промову Гітлера
Російські вчителі зачитали промову Гітлера у школах (відео)
21 квiтня, 11:06
Польський шлях проти російського: де майбутнє України
Польський шлях проти російського: де майбутнє України
16 квiтня, 10:06
Блокування інтернету вже вплинуло на мільйони людей
Російська еліта тисне на Кремль через відключення інтернету – Reuters
15 квiтня, 04:59
Під російськими посольствами в Естонії проходили акції протесту проти війни
Посол України розповів, як росіяни поводять себе в Естонії
10 квiтня, 20:23
Центральний банк РФ уперше вдався до продажу золота внутрішнім учасникам ринку у листопаді 2025 року
Золоті резерви РФ впали до мінімуму від початку великої війни
31 березня, 07:42

Польща підвищує мінімальну зарплату: хто і скільки отримуватиме
Польща підвищує мінімальну зарплату: хто і скільки отримуватиме
Дешевий фаст-фуд став дорогим для росіян
Дешевий фаст-фуд став дорогим для росіян
ЄС і Китай посварилися через нові правила торгівлі
ЄС і Китай посварилися через нові правила торгівлі
Ринок фісташок лихоманить. Війна в Ірані вдарила по поставках продукції
Ринок фісташок лихоманить. Війна в Ірані вдарила по поставках продукції
Ринок РФ стрімко заповнили «магазини для бідних»
Ринок РФ стрімко заповнили «магазини для бідних»
Через блокаду Ормузької протоки зростає ціна на нафту
Через блокаду Ормузької протоки зростає ціна на нафту

«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Сьогодні, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Сьогодні, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Сьогодні, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
