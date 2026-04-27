Дешевий фаст-фуд став дорогим для росіян

росіяни відмовляються навіть від дешевих кав'ярень: кількість закладів скоротилася на 13%

Прибутки найбільших мереж швидкого харчування в росії за підсумками 2025 року різко впали – від 15 до понад 60 відсотків. Водночас кількість кав'ярень у країні скоротилася, а відвідуваність закладів громадського харчування обвалилася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Бургер замість розкоші

Класична антикризова логіка – що злидні женуть людей у дешеві їдальні – на росії більше не діє. За підсумками 2025 року прибутки головних гравців ринку швидкого харчування впали по всьому фронту: «вкусно – і точка» (колишній McDonald's) втратила 15,1% чистого прибутку, Rostic's – 27,5%, а «Бургер Кінг» – одразу 61%. Тоді як у 2024 році мережі ще впевнено нарощували статки, 2025-й переписав усі звичні правила.

Причини – у поєднанні факторів, кожен з яких окремо був би відчутним ударом, а разом вони стали системною кризою. Кадровий голод, розірвані логістичні ланцюги та стрімке зростання витрат для бізнесу зробили своє. Сімейний похід у фаст-фуд у вихідний день перетворився на розкіш, яку пересічний росіянин дозволити собі більше не може.

За оцінками незалежних експертів, від 30 до 40% громадян росії перебувають на межі бідності. Витрати домогосподарств на харчування досягли 18-річного максимуму – близько 39% сімейного бюджету іде на їжу. Коли майже кожен четвертий рубль витрачається на продукти, черга у «Бургер Кінг» стає недозволеним марнотратством.

Кава стає недоступною

Не краще й на ринку кав'ярень. Мережа Cofix – четверта за кількістю закладів у росії – виставлена на продаж. Станом на лютий 2026 року кількість класичних кав'ярень у країні скоротилася на 13%, а відвідуваність закладів – на 20%. Головними «конкурентами» стали супермаркети з кавоматами та дешевими розчинними напоями.

Каву-матеріал за рік подорожчав на 20–30%, проте справа не лише у здорожчанні сировини. росіяни почали заощаджувати навіть на дрібницях – й ця поведінкова зміна виявилася для галузі фатальнішою за будь-яке подорожчання.



Нагадаємо, за даними аналітичного звіту СЗРУ, за підсумками 2025 року та початку 2026-го економіка росії опинилася у стані стагфляції – одночасного падіння виробництва та неконтрольованого зростання цін. Споживчі настрої різко погіршуються: з червня 2025 року продажі скорочувалися в переважній більшості товарних категорій.

До слова, за оцінками The Economist, російська економіка увійшла в «зону смерті»: у 2025 році ВВП зріс лише на 1%, а прогноз на 2026-й ще гірший. Фіксальний тиск посилюється, а реальний добробут населення продовжує падати.