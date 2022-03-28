У Туреччині сьогодні розпочнеться черговий раунд переговорів України з РФ

Україна і Росія провели уже кілька раундів переговорів, які нічим конкретним не завершилися

Україна і Росія провели уже кілька раундів переговорів, які нічим конкретним не завершилися

Зустріч делегацій триватиме 28-30 березня

У Туреччині 28-30 березня відбудеться черговий раунд переговорів між Україною і Російською Федерацією. Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у Facebook.

Як зазначається, вчора на черговому раунді перемовин «по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня».

У Директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини за результатами розмови Реджепа Таїпа Ердогана з президентом РФ путіним підтвердили, що наступна зустріч переговорних груп України та Росії відбудеться у Стамбулі.

Нагадаємо, що Україна і Росія провели уже кілька раундів переговорів, які нічим конкретним не завершилися. Втім, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що перемовини між Україною та Росією щодо війни тривають досить конструктивно, зокрема, Росія робить багато для того, щоб домовитись.

14 березня, Офіс президента повідомив про паузу в переговорах з Росією.

Перемовини відновилися у вівторок, 15 березня. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що розглядаються загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни.

Нагадаємо, що Подоляк заявив про необхідність зустрічі Зеленського з Путіним, бо тільки вона є ключовою в тому, щоб в Україні був мир.

21 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відмовляється виконувати ультиматуми Росії.