Зупинку тролейбусів «Станція метро «Святошин» перенесено (схема)



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Зупинку тролейбусів суміщено із зупинко автобусів

Із 26 квітня кінцеву зупинку тролейбусів маршруту № 41 «Станція метро «Святошин» перенесено.

Зупинку, яка розташована на пл. Героїв Бреста, перенесено на 50 метрів назад і суміщено із зупинкою автобусів маршруту № 90. Про це повідомляє прес-служба КП «Київпастранс».

Як повідомлялося, під час святкування Великодня роботу маршрутів громадського транспорту (як звичайного режиму руху, так і режиму маршрутного таксі), які проходять біля станцій метрополітену, буде продовжено на 1 годину 27 квітня (щоб забезпечити перевезення після проходження останніх потягів метро) та розпочато роботу 28 квітня на 1 годину раніше (для перевезення відповідно до графіку проходження перших потягів метро).

Також тимчасово (27 та 28 квітня) зупинку «Вулиця Івана Франка» для тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 17, 93Н, 94Н та автобусів маршрутів №№ 24, 114, 118 перенесено у напрямку площі Перемоги на 50 метрів уперед.

Крім того, тимчасово змінено рух автобусів деяких маршрутів.

В ніч на Великдень метро працюватиме на годину довше, а в неділю, 28 квітня, розпочне роботу на годину раніше. Останній поїзд їде з кожної станції у свій час. Із центральних станцій міста – близько 01:15. Додаткові годину додаються до звичайного часу роботи кожної станції, що написані на вході та в залі станції.