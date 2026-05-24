У Києві росіяни поцілили по Центру реабілітації дітей з інвалідністю

glavcom.ua
У Києві росіяни поцілили по Центру реабілітації дітей з інвалідністю
Внаслідок ворожої атаки на столицю постраждав Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю
Ударною хвилею також зачепило будівлю Служби у справах дітей

Масований обстріл столиці в ніч на неділю, 24 травня 2026 року, призвів до пошкодження об'єктів соціальної інфраструктури, створених для підтримки найбільш уразливих категорій громадян. Під ударом ворога опинилися Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю, а також Служба у справах дітей та сім'ї КМДА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Будівля Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю зазнала значних ушкоджень від вибухової хвилі. У приміщеннях закладу вибито понад 100 вікон, а всі вхідні двері буквально винесло силою удару.

Трагедії вдалося уникнути лише завдяки тому, що атака відбулася у вихідний день, і вихованців у центрі не було. Персонал охорони, який перебував на чергуванні, під час повітряної тривоги чітко дотримувався безпекових правил та перечікував небезпеку в укритті, тому ніхто не постраждав.

Через необхідність екстреного проведення ремонтних робіт, прибирання уламків та відновлення теплового контуру, адміністрація закладу ухвалила рішення про тимчасове призупинення діяльності:

«Через пошкодження заклад у понеділок і вівторок тимчасово не працюватиме. Про подальшу роботу та всі оновлення будемо повідомляти додатково», – йдеться у повідомленні міських служб.

Окрім реабілітаційного центру, руйнувань від ударної хвилі знову зазнало приміщення Служби у справах дітей та сім'ї КМДА, що розташоване в районі Лук’янівки.

Ця установа вже стала сумним рекордсменом за кількістю ворожих влучань поруч. За час повномасштабного вторгнення це вже п’ятий випадок, коли будівля зазнає пошкоджень. Унаслідок сьогоднішнього обстрілу тут знову вибито вікна й двері, пошкоджено стелі та внутрішні кабінети для прийому громадян.

Наразі на обох об'єктах працюють комунальні служби, представники районних адміністрацій та волонтери, які допомагають оперативно ліквідувати наслідки руйнувань, аби якнайшвидше повернути заклади до звичного режиму роботи.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної масованої ракетно-дронової атаки Російської Федерації 24 травня зафіксовано пошкодження будівлі Київського муніципального академічного театру опери та балету (Київська опера). Через руйнування історичної будівлі закладу адміністрація змушена терміново змінити графік роботи та скасувати найближчі заходи.

Як відомо, масований комбінований обстріл столиці в ніч на 24 травня 2026 року завдав нищівного удару по українській науці та культурі. Внаслідок вибухової хвилі від російських ракет серйозних руйнувань зазнали приміщення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Особливого трагізму ситуації додає те, що саме цьогоріч найстаріша літературознавча установа країни відзначає свій 100-річний ювілей. 

