Рух пішоходів надземними переходами на вулиці Олени Теліги обмежено до кінця року

Із 30 квітня до 25 грудня частково обмежуватимуть рух пішоходів надземними переходами на вулиці Олени Теліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтошляхміст».

Фахівці проводитимуть ремонт надземного пішохідного переходу біля зупинки громадського транспорту «АЗС» та біля парку відпочинку.

фото: «Київавтошляхміст»

Роботи виконуватимуть поетапно без повного перекриття руху пішоходів цими спорудами.

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, з 29 квітня до 1 травня, з 9:00 до 18:00, частково обмежуватимуть рух Лісовим проспектом у Деснянському районі столиці.

До слова, з 30 квітня до 27 червня тимчасово призупиняє роботу автобусний маршрут № 4-Т. Це пов’язано з ремонтними роботами на залізничному мосту між станціями «Почайна» та «Райдужний», змінами в роботі міської електрички та зменшенням пасажиропотоку на тимчасовому автобусному маршруті.