Венс назвав можливі терміни завершення війни в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Венс назвав можливі терміни завершення війни в Україні
Венс заявив, що його обурюює продовження війни
фото з відкритих джерел

Віцепрезидент США заявив, що мир в Україні може бути досягнутий протягом півроку

США сподіваються, що конфлікт в Україні може завершитися протягом трьох–шести місяців завдяки активній дипломатії та міжнародним зусиллям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю віцепрезидента США Джей Ді Венса для програми Meet the Press на NBC News.

«Це війна, і ми хочемо зупинити вбивства. Росіяни наробили багато речей, які нам не подобаються, багато мирних жителів загинуло. Ми засудили це з самого початку», – наголосив Венс.

Віцепрезидент США зауважив, що, на його думку, нинішній президент Дональд Трамп зробив більше для тиску на росіян, ніж його попередник Джо Байден

«Що мене обурює? Мене обурює продовження війни… Що мене зараз насправді радує? Те, що у нас є президент, який займається енергійною дипломатією, щоб спробувати зупинити вбивства. Це так, як і має бути», – запевнив він.

Він наголосив, що американський народ має пишатися цим.

«І яким би не був результат – закінчиться війна через три чи шість місяців, сподіваюся, не пізніше – нам слід пишатися тим, що у нас є президент, який намагається зупинити вбивства», – запевнив він.

Нагадаємо, окрім цього, Венс під час інтерв'ю наголосив, що росіянам довелося поступитися деякими своїми вимогами.

Зокрема, як запевнив віцепрезидент, Кремль мусив визнати, що РФ не зможе встановити в Києві маріонетковий режим, а Україна після війни збереже територіальну цілісність.

Нагадаємо, заява МЗС РФ підтверджує, що саме російський диктатор Володимир Путін є головною перешкодою для мирного процесу. Про це повідомляє Главком з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики ISW зазначили, що офіційна заява МЗС Росії щодо міністра закордонних справ Сергія Лаврова фактично свідчить про те, що перешкодою для мирного врегулювання є сам Володимир Путін.

До слова, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що Україна, США та європейські партнери поступово просуваються в питанні надання гарантій безпеки, попри спроби Москви зірвати мирний процес.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп заявляє, що через два тижні «знатиме, що робити», якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.

