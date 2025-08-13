Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп скептично висловився щодо шансів змусити Путіна припинити вбивства в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп скептично висловився щодо шансів змусити Путіна припинити вбивства в Україні
фото: скриншот з відео

Трамп: Я хочу припинити війну

Президент США Дональд Трамп засумнівався, що під час саміту на Алясці 15 серпня вдасться переконати російського диктатора Володимира Путіна припинити обстрілювати людей в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг американського лідера.

Трамп у відповідь на питання журналістів, чи вдасться йому переконати російського диктатора припинити вбивства в Україні сказав: «Я думаю, відповідь, скоріше «ні», бо у мене вже були прекрасні розмови з Путіним, а потім я повертаюсь додому, а потім я бачу, як ракета ударила по будинку і люди лежать, помираючи... Але я хочу припинити війну».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, США працюють над підготовкою місця для зустрічі американського лідера Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, яка може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Як повідомлялося, Трамп заявив, що якщо не отримає бажаних відповідей під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, то другої зустрічі з ним не буде.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп переговори путін війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент прокоментував майбутню зустріч Трампа з Путіним
Президент прокоментував майбутню зустріч Трампа з Путіним
Вчора, 16:52
Лула заявив, що поки не збирається телефонувати Трампу
Президент Бразилії відповів, чому уникає візиту до США, згадавши Зеленського
7 серпня, 03:29
Російські військові в окупованому Криму
Вода і війна. Куди завело Крим 11 років силового господарювання Росії
5 серпня, 19:00
Хоча в Сенаті є підтримка санкцій, рішення про їхню доцільність наразі повністю залишається в руках Трампа
Сенат США не ухвалив санкційний закон до канікул: рішення щодо Росії в руках Трампа
2 серпня, 22:52
Євгенія Чикунова в Instagram вподобала відразу три пости на підтримку війни та Путіна
«Крінж». Росіянка, яка підтримує війну, прокоментувала свій виступ на чемпіонаті світу з плавання
29 липня, 22:36
Декларація про державний суверенітет України та спекуляції російської пропаганди
Декларація про державний суверенітет України та спекуляції російської пропаганди
20 липня, 22:44
Като: Японія вважає, що мита не є найкращим інструментом для усунення надмірного дисбалансу поточних рахунків
Міністр фінансів Японії розкритикував мита Трампа
18 липня, 05:17
Рубіо наголосив, що ключовим пріоритетом Трампа залишається зупинення війни Росії проти України через переговори
Рубіо назвав пріоритет Трампа у війні України та РФ
15 липня, 04:16
Далекобійні ракети можуть завдати удари в глиб території Росії
Україна може отримати американські ракети великої дальності – Axios
15 липня, 02:14

Політика

Трамп на Алясці обговорить з Путіним санкції – міністр фінансів США
Трамп на Алясці обговорить з Путіним санкції – міністр фінансів США
Президент Польщі звернув увагу на символізм дати зустрічі Трампа з Путіним
Президент Польщі звернув увагу на символізм дати зустрічі Трампа з Путіним
Зустріч Трампа з Зеленським та європейськими лідерами. Головне за 13 серпня
Зустріч Трампа з Зеленським та європейськими лідерами. Головне за 13 серпня
Трамп скептично висловився щодо шансів змусити Путіна припинити вбивства в Україні
Трамп скептично висловився щодо шансів змусити Путіна припинити вбивства в Україні
Трамп оцінив зустріч із Зеленським та лідерами Європи (відео)
Трамп оцінив зустріч із Зеленським та лідерами Європи (відео)
Названо п'ять принципів, які узгодили Зеленський, європейські лідери та Трамп
Названо п'ять принципів, які узгодили Зеленський, європейські лідери та Трамп

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
9428
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
8021
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
5986
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
4709
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua