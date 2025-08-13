Трамп скептично висловився щодо шансів змусити Путіна припинити вбивства в Україні

Трамп: Я хочу припинити війну

Президент США Дональд Трамп засумнівався, що під час саміту на Алясці 15 серпня вдасться переконати російського диктатора Володимира Путіна припинити обстрілювати людей в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг американського лідера.

Трамп у відповідь на питання журналістів, чи вдасться йому переконати російського диктатора припинити вбивства в Україні сказав: «Я думаю, відповідь, скоріше «ні», бо у мене вже були прекрасні розмови з Путіним, а потім я повертаюсь додому, а потім я бачу, як ракета ударила по будинку і люди лежать, помираючи... Але я хочу припинити війну».

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, США працюють над підготовкою місця для зустрічі американського лідера Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, яка може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Як повідомлялося, Трамп заявив, що якщо не отримає бажаних відповідей під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, то другої зустрічі з ним не буде.