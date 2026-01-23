+2 у квартирах і грибок на стінах: як виживають кияни у багатоповерхівках із розірваними трубами

Розірвані батареї, обмерзлі сходи та холод. Столичні будинки стають непридатними для життя

Російські атаки на критичну інфраструктуру призвели до важкої ситуації у житловому секторі столиці. Через тривалу відсутність живлення та падіння температури в тепломережах інженерні комунікації будинків почали масово розмерзатися. Ситуація набула такого масштабу, що аварійні бригади фізично не встигають латати розірвані труби, а кияни в замерзаючих оселях опинилися на межі відчаю. «Главком» зібрав найбільш кричущі факти комунального колапсу.

Будинок на Русанівці лишився з розірваними трубами і +2 у квартирах

Критична ситуація склалася в одному з будинків на столичній Русанівці. Журналіст Всеволод Севастьянов, який мешкає у будинку на бульварі Ігоря Шамо, 14, повідомив, що його багатоповерхівка фактично стає непридатною для життя через промерзання.

Температура в одній із квартир на бульварі Ігоря Шамо. Без опалення стовпчик термометра опустився до +2°C фото: Всеволод Севастьянов/Facebook

«Тринадцята доба без опалення, +2 вдома. Промерзає все. В будинку 384 квартири, діти, багато людей літнього віку. Ключова причина – обстріли», – написав Севастьянов у соцмережах 21 січня.

Машина аварійної бригади біля будинку на бульварі Ігоря Шамо 14 фото: Всеволод Севастьянов/Facebook

Ситуація у будинку погіршилася через обстріл 20 січня, коли стався приліт у ста метрах від будинку – після цього, на додачу до опалення, зникло й електропостачання. Тоді низка будинків на Русанівці залишилася без світла, води й тепла.

Аварійники і комунальники разом із мешканцями намагалися виправити ситуацію, розтоплювали замерзлі стояки газовими горілками. Забивали вікна ДСП-плитами.

Люди намагаються відігрити труби у будинку фото: Всеволод Севастьянов/Facebook

За словами журналіста, керуюча компанія, ЖЕК та аварійні служби намагаються врятувати мережі, але техніка та умови сильніші: воду намагаються спускати зі стояків, проте вона замерзає прямо в трубах, розриваючи їх. У цей надскладний період 16-поверхівка залишилася без тепла та надії на його швидке повернення.

Замерзла вода на фасаді будинки скриншот із відео Всеволода Севастьянова

Крім того, мешканці зіткнулися з бюрократичними перепонами: будинок не вносять до списку об’єктів критичної інфраструктури, а у встановленні генератора відмовляють, аргументуючи це тим, що «полетить електромережа».

«Про Шамо,14 всі в місті знають, – заявляє депутат Київради Олесь Маляревич. – Наразі ремонтують систему опалення першого підʼїзду. У другому після прильоту вибило вікна в квартирах, у яких ніхто не живе, там також замерзли батареї, це все теж відремонтують. Генератор для системи опалення є, він працював до прильотів чотири доби. Сьогодні 17-18 мають відновити подачу теплоносія і насосами знов закачають тепло».

Депутат додав, що завтра мають у дворі поставити пункт незламності, ще один відкриють у кінотеатрі «Краків». Мешканці зауважують на це, що пункти незламності – не вихід у цьому випадку. Ця радянська багатоповерхівка – експериментальний проєкт зі специфічною конструкцією. Зокрема там вузькі та круті сходи без поручнів. Зараз вони ще й вкрилися кригою. Більшість мешканців, які залишилися в будинку, – це люди похилого віку, які фізично не зможуть постійно спускатися й підніматися.

З пошкодженими трубами будинку доведеться чекати на капітальний ремонт. Комунальники припускають, що це станеться не раніше весни.

Через одну квартиру без тепла весь будинок

Ще одна критична ситуація розгортається за адресою вулиця Ентузіастів, 23. Тут через аварію в одній із квартир без опалення залишився цілий будинок, де мешкають, зокрема, люди з інвалідністю та літні люди. Про це повідомила мешканка будинку Тетяна Кабакова.

За словами киянки, у квартирі №13, власниця якої наразі не виходить на зв'язок, прорвало батареї – вода вже почала стікати навіть із балкона. Через неможливість перекрити локальну поломку, комунальники були змушені відключити від теплопостачання всю будівлю.

«У вас в квартирі прорвало батареї, вода тече з балкону і через вас без опалення весь будинок! У нас в будинку є інваліди першої групи, лежачі!» – написала Тетяна Кабакова у зверненні до власниці.

Мешканці також скаржаться на бездіяльність представників керуючої компанії (ЖЕК №410). За словами людей, сантехнік відмовляється діяти за встановленим алгоритмом, який передбачає виклик поліції для забезпечення доступу до квартири у разі аварії, і переклав відповідальність за пошук власників на самих сусідів.

Критична ситуація розгортається за адресою вулиця Ентузіастів, 23 скриншот

Жителі будинку на Солом'янці майже місяць без води та опалення

Надзвичайно важка ситуація зберігається у будинку за адресою вулиця Дмитра Дорошенка, 61А. Мешканці багатоповерхівки фактично перебувають у стані гуманітарної катастрофи: тепло в оселях зникло ще 27 грудня після масованого російського обстрілу і відтоді не з’являлося.

У будинку повністю відсутнє гаряче та холодне водопостачання, а кілька днів тому в одному з під'їздів з міркувань безпеки перекрили ще й газ. Електроенергію подають лише на короткі проміжки часу, яких не вистачає навіть для мінімального обігріву приміщень.

«У кутових квартирах температура тримається на позначці +1...+2°C. Через постійний холод та вологість на стінах уже почав утворюватися грибок», – розповідають місцеві жителі.

До комунальних бід додалася ще одна: на верхніх поверхах через розрив замерзлих труб почав протікати дах. Найважче доводиться самотнім пенсіонерам віком 85+, які не мають можливості виїхати та змушені виживати в крижаних квартирах без елементарних послуг.

Нагадаємо, станом на вечір 20 січня у Києві повністю відновлено водопостачання, припинене внаслідок російської атаки. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків.

Станом на восьму годину ранку 23 січня без теплопостачання у Києві залишаються ще 1940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня.

На початку січня мер столиці Віталій Кличко вже звертався до киян із проханням за можливості залишити місто через критичний стан інфраструктури. Ця заява спровокувала бурхливу дискусію про соціальну рівність, сільське життя та реальні можливості виживання.

Пізніше в інтерв'ю британському виданню The Times Кличко заявив, що ситуація з базовими послугами у місті досягла критичної позначки, Київ опинився на межі гуманітарної катастрофи через масовані удари РФ по об'єктах енергетики та життєзабезпечення. «Ситуація критична з основними послугами – опаленням, водопостачанням, електроенергією. Зараз 5600 багатоквартирних будинків залишаються без опалення», – сказав Кличко.

Київська міська військова адміністрація не підтвердила інформацію про масовий виїзд людей зі столиці.

Сьогодні, 23 січня мер столиці вчергове звернувся до жителів Києва з проханням за можливості виїхати з міста.

До слова, аварійні бригади у Києві працюють у надвисокому темпі, без перерв по декілька днів, щоб забезпечити киян теплом світлом та водою. Через перенавантаження комунальники отримують обмороження та фізичне виснаження, деякі фахівці не витримують навантаження.