Рух трамваїв на Кирилівській обмежено до 9 січня через ремонт колій (схема руху)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
«Київпастранс» просить пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок
фото: alltransua.com

Ремонт трамвайних колій триває на ділянці вул. Кирилівської від Петропавлівської площі до просп. Степана Бандери

Із 6 до 9 січня, з 10:00 до 17:00, трамваї не курсуватимуть на ділянці вул. Кирилівській – від Подільського трамвайного ремонтно-експлуатаційного депо до вул. Семена Скляренка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Зазначається, що зміни руху пов’язані з ремонтом трамвайних колій – на ділянці вул. Кирилівської від Петропавлівської площі до просп. Степана Бандери.

Так, під час ремонту рух транспорту організовано:

  • трамваї маршрутів № 11, 12, 16 – від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка;
інфографіка: «Київпастранс»
  • трамваї маршруту № 19 – від Контрактової площі до зупинки «Стадіон «Спартак»
інфографіка: «Київпастранс»

Також додатково працює тимчасовий автобусний маршрут № 19-Т. Він курсуватиме від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка за схемою: вул. Спаська – вул. Межигірська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Оленівська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Автозаводська – вул. Полярна до площі Тараса Шевченка.

У зворотному напрямку: вул. Полярна – вул. Автозаводська – вул. Семена Скляренка – вул. Сирецька – вул. Кирилівська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Спаська до Контрактової площі.

інфографіка: «Київпастранс»

У комунальному підприємстві просять пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок і перепрошують за можливі незручності.

Нагадаємо, у Києві триває снігопад, тож пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях та бути особливо уважними. За прогнозами, складні метеоумови триватимуть з 6 до 10 січня. 
 
 

