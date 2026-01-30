В Україні різко зросла ціна на популярний овоч

Нинішні ціни на тепличні огірки в середньому на 61% вищі, ніж наприкінці січня 2025 року

Учасники ринку пов’язують подорожчання з підвищенням цін на огірки безпосередньо в Туреччині

В Україні зафіксовано зростання цін на тепличні огірки на тлі високого попиту та обмеженої пропозиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Наразі лише окремі українські тепличні комбінати продовжують реалізацію власної продукції, тоді як основну частину пропозиції на внутрішньому ринку формують імпортні огірки з Туреччини, яка традиційно є ключовим постачальником тепличних овочів у зимовий період.

Станом на поточний тиждень тепличні огірки продаються за цінами 120-150 грн за кілограм (приблизно $2,81–3,51 за кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Учасники ринку пов’язують подорожчання з підвищенням цін на огірки безпосередньо в Туреччині, а також із проблемами з якістю частини імпортної продукції. За словами трейдерів, поставки надходять невеликими партіями, а деякі оптові компанії взагалі відмовляються працювати з турецькими огірками через невідповідність стандартам якості.

Аналітики зазначають, що нинішні ціни на тепличні огірки в середньому на 61% вищі, ніж наприкінці січня 2025 року. Водночас більшість учасників ринку вважає поточне зростання тимчасовим.

Очікується, що вже найближчим часом ситуація може стабілізуватися після нормалізації обсягів імпорту з Туреччини.

