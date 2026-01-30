Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

В Україні різко зросла ціна на популярний овоч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні різко зросла ціна на популярний овоч
Нинішні ціни на тепличні огірки в середньому на 61% вищі, ніж наприкінці січня 2025 року
фото з відкритих джерел

Учасники ринку пов’язують подорожчання з підвищенням цін на огірки безпосередньо в Туреччині

В Україні зафіксовано зростання цін на тепличні огірки на тлі високого попиту та обмеженої пропозиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Наразі лише окремі українські тепличні комбінати продовжують реалізацію власної продукції, тоді як основну частину пропозиції на внутрішньому ринку формують імпортні огірки з Туреччини, яка традиційно є ключовим постачальником тепличних овочів у зимовий період.

Станом на поточний тиждень тепличні огірки продаються за цінами 120-150 грн за кілограм (приблизно $2,81–3,51 за кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Учасники ринку пов’язують подорожчання з підвищенням цін на огірки безпосередньо в Туреччині, а також із проблемами з якістю частини імпортної продукції. За словами трейдерів, поставки надходять невеликими партіями, а деякі оптові компанії взагалі відмовляються працювати з турецькими огірками через невідповідність стандартам якості.

Аналітики зазначають, що нинішні ціни на тепличні огірки в середньому на 61% вищі, ніж наприкінці січня 2025 року. Водночас більшість учасників ринку вважає поточне зростання тимчасовим.

Очікується, що вже найближчим часом ситуація може стабілізуватися після нормалізації обсягів імпорту з Туреччини.

До слова, в Україні завершився період тривалої стабільності на ринку овочів борщового набору, після недовгого затишшя оптові ціни на картоплю стрімко пішли вгору, що миттєво відобразилося на вартості продукту в роздрібних мережах. «Главком» провів власну перевірку столичних супермаркетів, щоб з’ясувати, скільки тепер коштує кілограм картоплі для киян.

Читайте також:

Теги: підвищення цін овочі продукти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
У Києві на вихідних 24-25 січня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
23 сiчня, 07:02
Продуктові ринки зазвичай працюють в усіх районах столиці
Продуктові ярмарки в Києві скасовано до 15 січня через морози
14 сiчня, 14:54
Птахів варто підгодовувати під час сильних морозів, у звичайних умовах вони мають знаходити їжу самостійно
Як допомогти тваринам і птахам узимку: поради екологів
13 сiчня, 16:53
У «Сільпо» зазначили, що у працюючих магазинах гості можуть не тільки купити продукти та товари першої необхідності, а й зігрітися та підзарядити гаджети
Чи закриваються супермаркети в Києві через блекаути? Відповідь «АТБ», Novus та «Сільпо»
13 сiчня, 09:50
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Де купити свіжі продукти у Києві: графік продуктових ярмарків на 13-18 січня
12 сiчня, 14:52
Nestlе оголосила про глобальне відкликання окремих партій дитячого харчування
Популярна компанія дитячого харчування відкликає свою продукцію у світі через можливий токсин
7 сiчня, 05:26
У суботу, 3 січня ярмарки у Києві не працюватимуть
Ярмарки у Києві 4 січня: адреси та графік роботи
3 сiчня, 07:00
Forbes Ukraine назвав 15 найбільших харчових компаній
Названо найбільші харчові компанії України (список)
2 сiчня, 13:24
Незареєстровані господарства значно ускладнюють оцінку реального врожаю картоплі
Чому точний урожай картоплі в Україні залишається невідомим? Пояснює експертка
30 грудня, 2025, 19:25

Особисті фінанси

В Україні різко зросла ціна на популярний овоч
В Україні різко зросла ціна на популярний овоч
Ціни на газ: чи зміниться тариф з 1 лютого
Ціни на газ: чи зміниться тариф з 1 лютого
Пенсії по-новому. Гетманцев запропонував схему
Пенсії по-новому. Гетманцев запропонував схему
Доступ військових до онлайн-ігор. Державний регулятор пояснив наслідки запроваджених обмежень
Доступ військових до онлайн-ігор. Державний регулятор пояснив наслідки запроваджених обмежень
Програма «СвітлоДім»: як отримати гроші на автономне живлення багатоквартирних будинків
Програма «СвітлоДім»: як отримати гроші на автономне живлення багатоквартирних будинків
Яким має бути справедливий прожитковий мінімум? Гетманцев назвав цифру
Яким має бути справедливий прожитковий мінімум? Гетманцев назвав цифру

Новини

РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
28 сiчня, 11:17

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua