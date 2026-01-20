Головна Київ Новини
У Києві через російську атаку поїзди метро курсуватимуть зі змінами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Києві через російську атаку поїзди метро курсуватимуть зі змінами
Сполучення між лівим та правим берегами Києва буде вкрай обмеженим

Внаслідок чергового обстрілу та критичної ситуації в енергосистемі столиці метрополітен вносить суттєві корективи у графік та маршрути поїздів. Про це пише «Главком» із посиланням на КМДА.

На «червоній» гілці основний рух організовано на ділянці від «Академмістечка» до «Арсенальної» з інтервалом до п'яти хвилин. Сполучення між берегами буде вкрай обмеженим: лише після закінчення повітряної тривоги між станціями «Лівобережна» та «Арсенальна» запустять два спецпотяги, час очікування яких складе близько 20-25 хвилин. При цьому станції «Гідропарк» та «Дніпро» поїзди проїжджатимуть без зупинок.

На «зеленій» лінії під час тривоги рух здійснюватиметься на двох окремих ділянках: від «Сирця» до «Видубичів» з інтервалом 7 хвилин та від «Осокорків» до «Червоного хутора» з інтервалом 10 хвилин. «Синя» лінія наразі продовжує роботу у штатному режимі без змін у графіку.

Актуальна інформація про роботу підземки оперативно оновлюватиметься на станціях та офіційних ресурсах міської влади. Пасажирів закликають заздалегідь планувати маршрути з урахуванням тривалих інтервалів на лівобережній частині міста.

Як відомо, вночі 20 січня російські терористи атакували Київ. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Росіяни атакують столицю. Будь ласка, залишайтесь в укриттях!», – написав Ткаченко.

Ткаченко повідомив, що у Дніпровському районі пошкоджено нежитлову забудову. На іншій локації горять автомобілі. Мер Києва Віталій Кличко написав, що постраждала людина внаслідок атаки.

Кличко повідомив, що на лівому березі столиці перебої зі світлом. Обʼєкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення. Крім того, перебої є із водопостачанням.

Теги: Київ метро

