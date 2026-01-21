Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві пасажир з ножем напав на водія трамвая: зловмиснику оголошено підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві пасажир з ножем напав на водія трамвая: зловмиснику оголошено підозру
Заприманому киянину загрожує позбавлення волі на строк до восьми років
фото: поліція Києва/Facebook

Поранення водій трамвая отримав після того, як попросив пасажира вийти з салона трамвая на кінцевій зупинці

У Києві поліція затримала чоловіка, який ледь не вбив водія трамвая через зауваження. Суперечка на кінцевій зупинці переросла у бійку, під час якої пасажир завдав працівнику транспорту два удари ножем. Слідчі оголосили зловмиснику про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні – потерпілий потребує тривалого лікування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як повідомили у поліції, повідомлення про госпіталізацію 43-річного водія трамвая з ножовими пораненнями грудей та обличчя у Деснянському районі столиці надійшло на спецлінію 102 від працівників екстреної медичної допомоги.

Правоохоронці встановили, що поранення чоловік отримав після того, як попросив пасажира вийти з салона трамвая на кінцевій зупинці. Пасажир почав сперечатись з водієм й невдовзі конфлікт переріс у бійку, в ході якої порушник ножем два рази вдарив водієві в груди та по обличчю. На потерпілого наразі чекає довготривале відновлення.

Оперативники швидко встановили та розшукали нападника – ним виявився 32-річний місцевий мешканець.

Слідчі затримали підозрюваного у нападі на водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці поліцейські повідомили про підозру 23-річному киянину, який жорстоко побив жінку через зауваження в черзі до каси. За даними слідства, 27-річна місцева мешканка чекала в черзі, коли один із покупців вирішив пройти до каси без черги. Жінка зробила йому зауваження, після чого чоловік накинувся на неї з кулаками. Він завдав потерпілій численних ударів по обличчю та тілу. Від травм жінка впала, але нападник продовжив бити її, а потім утік. Постраждалу госпіталізували. Медики діагностували у неї численні забої та перелом щелепи.

Раніше повідомлялося, що водій позашляховика Mercedes у Києві жорстоко побив велосипедиста, який зробив йому зауваження за паркування на велодоріжці. За даними поліції порушник припаркувався на велосипедній смузі, чим заблокував рух власнику двоколісного транспорту.  У ході розшукових заходів правоохоронці встановили напрямок руху автомобіля та затримали підозрюваного. Затриманим за жорстоке побиття велосипедиста, якого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки, виявився Олександр Хілик – водій люксового позашляховика Mercedes-Benz G500. 

Теги: Київ бійка водій порушник поранення конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до рятувальників о 18:17 14 січня
Пожежа в Києві: у Голосіївському районі палала триповерхівка (фото)
15 сiчня, 09:03
Уламки безпілотника впали на будинок у Соломʼянському районі
У Києві уламки дрона впали на будинок
15 сiчня, 07:59
Від отриманих ударів чоловік упав на асфальт, вдарився головою та знепритомнів
Водій, який побив у Києві велосипедиста через зауваження, постане перед судом
14 сiчня, 17:22
Росія атакує Київ балістичними ракетами, виникли проблеми зі світлом (оновлено)
Росія атакує Київ балістичними ракетами, виникли проблеми зі світлом (оновлено)
13 сiчня, 01:40
Сергій Смоляк працював у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Росія вбила 56-річного медика Сергія Смоляка під час повторного удару по Києву
9 сiчня, 10:16
Фахівчиня з публічних закупівель Святошинського психоневрологічного інтернату обвинувачується у систематичному завищенні цін на продукти харчування
Закупівля продуктів за завищеними цінами: перед судом постане посадовиця столичного інтернату
6 сiчня, 12:19
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 3-4 січня
2 сiчня, 14:02
Поранена жінка біля станції метро «Святошин»
У Святошинському районі уламки дрона пошкодили багатоповерхівку, є постраждалі
23 грудня, 2025, 09:18
Ворожий дрон над Києвом
У Києві прогриміли вибухи, працює ППО
23 грудня, 2025, 08:37

Новини

Підпал авто військового в Києві: на Оболоні затримано агента РФ
Підпал авто військового в Києві: на Оболоні затримано агента РФ
У Києві пасажир з ножем напав на водія трамвая: зловмиснику оголошено підозру
У Києві пасажир з ножем напав на водія трамвая: зловмиснику оголошено підозру
Майже 60% столиці – без електрики – Зеленський
Майже 60% столиці – без електрики – Зеленський
1,7 млн грн для «коханого» з інтернету: подробиці афери банківської працівниці в Ірпені
1,7 млн грн для «коханого» з інтернету: подробиці афери банківської працівниці в Ірпені
Смерть двох слюсарів від перевантаження у Києві: Кличко уточнив деталі трагедії
Смерть двох слюсарів від перевантаження у Києві: Кличко уточнив деталі трагедії
Садовий відправив своїх комунальників рятувати Київ
Садовий відправив своїх комунальників рятувати Київ

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua