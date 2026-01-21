У Києві пасажир з ножем напав на водія трамвая: зловмиснику оголошено підозру

Поранення водій трамвая отримав після того, як попросив пасажира вийти з салона трамвая на кінцевій зупинці

У Києві поліція затримала чоловіка, який ледь не вбив водія трамвая через зауваження. Суперечка на кінцевій зупинці переросла у бійку, під час якої пасажир завдав працівнику транспорту два удари ножем. Слідчі оголосили зловмиснику про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні – потерпілий потребує тривалого лікування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як повідомили у поліції, повідомлення про госпіталізацію 43-річного водія трамвая з ножовими пораненнями грудей та обличчя у Деснянському районі столиці надійшло на спецлінію 102 від працівників екстреної медичної допомоги.

Правоохоронці встановили, що поранення чоловік отримав після того, як попросив пасажира вийти з салона трамвая на кінцевій зупинці. Пасажир почав сперечатись з водієм й невдовзі конфлікт переріс у бійку, в ході якої порушник ножем два рази вдарив водієві в груди та по обличчю. На потерпілого наразі чекає довготривале відновлення.

Оперативники швидко встановили та розшукали нападника – ним виявився 32-річний місцевий мешканець.

Слідчі затримали підозрюваного у нападі на водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці поліцейські повідомили про підозру 23-річному киянину, який жорстоко побив жінку через зауваження в черзі до каси. За даними слідства, 27-річна місцева мешканка чекала в черзі, коли один із покупців вирішив пройти до каси без черги. Жінка зробила йому зауваження, після чого чоловік накинувся на неї з кулаками. Він завдав потерпілій численних ударів по обличчю та тілу. Від травм жінка впала, але нападник продовжив бити її, а потім утік. Постраждалу госпіталізували. Медики діагностували у неї численні забої та перелом щелепи.

Раніше повідомлялося, що водій позашляховика Mercedes у Києві жорстоко побив велосипедиста, який зробив йому зауваження за паркування на велодоріжці. За даними поліції порушник припаркувався на велосипедній смузі, чим заблокував рух власнику двоколісного транспорту. У ході розшукових заходів правоохоронці встановили напрямок руху автомобіля та затримали підозрюваного. Затриманим за жорстоке побиття велосипедиста, якого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки, виявився Олександр Хілик – водій люксового позашляховика Mercedes-Benz G500.