Сорок днів по смерті Патріарха Філарета: коли та де відбудеться богослужіння

Ірина Міллер
Могила Патріарха Філарета, вкрита білими квітами. 28 березня 2026 року
фото: pomisna.info

Заупокійну Божественну літургію та панахиду очолить предстоятель Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

У вівторок, 28 квітня, у Володимирському кафедральному патріаршому соборі відбудеться заупокійне богослужіння з нагоди сорокового дня від упокоєння Святійшого Патріарха Філарета. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення Свято-Володимирського собору.

Заупокійну Божественну літургію та панахиду очолить предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Надгробна плита на могилі Патріарха Філарета
фото: Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор міста Києва

Розклад богослужіння:

  • Дата: 28 квітня 2026 року.
  • Час початку: 09:00.
  • Місце: проведення: Володимирський кафедральний патріарший собор (Київ).

«Запрошуємо вірних долучитися до спільної молитви за упокій душі спочилого Святійшого Патріарха Філарета», – зазначається у повідомленні собору.

«Главком» писав, що 20 березня 2026 року після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся чин прощання з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Митрополит Епіфаній провів літію за спочилим Святійшим Патріархом. Поховано Патріарха всередині Свято-Володимирського кафедрального собору, у якому він здійснював богослужіння протягом останніх 50 років.

До слова, Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор, який довгий час дотримувався старого стилю, офіційно переходить на новоюліанський календар. Це рішення було прийнято після смерті патріарха Філарета та з благословення Предстоятеля ПЦУ Епіфанія.  

