Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія через брак літаків в експлуатацію повертає зношену техніку – розвідка

glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
РФ повертає в небо «кукурудзники» 40-х років
фото з відкритих джерел

У Російській Федерації через санкції бракує літаків малої авіації

Через дефіцит сучасної техніки та провал програм імпортозаміщення, Росія змушена повертати в експлуатацію зношені радянські літаки Ан-2 («кукурудзники»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

«Росія вирішила реанімувати «кукурудзники». Сибірський науково-дослідний інститут авіації запропонував підняти з баз зберігання близько 700 літаків АН-2, щоб закрити катастрофічну діру в малій авіації країни. Альтернативи не лишилося: санкції відрізали доступ до нової техніки, обидва доморощені проєкти імпортозаміщення провалилися, а без повітряного сполучення приблизно 60% території РФ – та частина, куди не ведуть ні автошляхи, ні залізниця, – фактично відрізана від решти країни», – йдеться у повідомленні розвідки.

Що відомо про АН-2

Літак АН-2
Літак АН-2
фото з відкритих джерел

АН-2, спроєктований іще в 1940-х, десятиліттями «тягнув» на собі малу авіацію спочатку СРСР, потім РФ. Хоча розробили його в Україні, основне масове виробництво було зосереджене у Польщі (завод PZL-Mielec, близько 12 тис. штук) та Китаї (під назвою Shijiazhuang Y-5). За весь час у кількох країнах зібрали понад 17 тис. машин. Більшість давно списані й знищені.

Прізвисько за літаком закріпилося у 1950-х роках під час правління Микити Хрущова. Тоді Ан-2 масово використовували для обробки полів хімікатами, зокрема на величезних посівах кукурудзи, які насаджували по всьому СРСР.

Сьогодні в активній експлуатації в Росії лишається лише 249 бортів. Із 2024 року РФ зупинила списання старих машин і повернула в небо 16 одиниць. Питання безпеки пасажирів у цих розрахунках не фігурує.

Чому в РФ немає альтернативи

Служба зовнішньої розвідки наголошує, що авіаційна галузь агресора опинилася у безвиході через кілька факторів:

  • Санкційна ізоляція: Доступ до нової західної техніки та запчастин повністю перекритий.
  • Провал власних проєктів: Обидва російські проєкти, які мали замінити Ан-2 у межах «імпортозаміщення», закінчилися невдачею.
  • Географічна пастка: Приблизно 60% території РФ не мають залізничного чи автомобільного сполучення. Без малої авіації ці регіони залишаються повністю відрізаними від світу.

Зауважимо, станом на квітень 2026 року бойовий авіапарк Російської Федерації оцінюється у понад 1400–1500 одиниць бойової авіації. Ця цифра включає винищувачі, штурмовики та бомбардувальники, проте реальна кількість боєздатних літаків, здатних виконувати завдання, є нижчою через санкційний тиск, знос техніки та значні втрати у війні проти України.

«Главком» писав, що наприкінці січня поточного року Росія втратила два бойових літака Су-30 та Су-34.

Як повідомлялось, об'єднана авіабудівна корпорація «Ростех» виготовила та направила до військ нову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Читайте також:

Теги: ЗСУ росіяни війна авіація росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua