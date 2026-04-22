Росія через брак літаків в експлуатацію повертає зношену техніку – розвідка

У Російській Федерації через санкції бракує літаків малої авіації

Через дефіцит сучасної техніки та провал програм імпортозаміщення, Росія змушена повертати в експлуатацію зношені радянські літаки Ан-2 («кукурудзники»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

«Росія вирішила реанімувати «кукурудзники». Сибірський науково-дослідний інститут авіації запропонував підняти з баз зберігання близько 700 літаків АН-2, щоб закрити катастрофічну діру в малій авіації країни. Альтернативи не лишилося: санкції відрізали доступ до нової техніки, обидва доморощені проєкти імпортозаміщення провалилися, а без повітряного сполучення приблизно 60% території РФ – та частина, куди не ведуть ні автошляхи, ні залізниця, – фактично відрізана від решти країни», – йдеться у повідомленні розвідки.

Що відомо про АН-2

Літак АН-2 фото з відкритих джерел

АН-2, спроєктований іще в 1940-х, десятиліттями «тягнув» на собі малу авіацію спочатку СРСР, потім РФ. Хоча розробили його в Україні, основне масове виробництво було зосереджене у Польщі (завод PZL-Mielec, близько 12 тис. штук) та Китаї (під назвою Shijiazhuang Y-5). За весь час у кількох країнах зібрали понад 17 тис. машин. Більшість давно списані й знищені.

Прізвисько за літаком закріпилося у 1950-х роках під час правління Микити Хрущова. Тоді Ан-2 масово використовували для обробки полів хімікатами, зокрема на величезних посівах кукурудзи, які насаджували по всьому СРСР.

Сьогодні в активній експлуатації в Росії лишається лише 249 бортів. Із 2024 року РФ зупинила списання старих машин і повернула в небо 16 одиниць. Питання безпеки пасажирів у цих розрахунках не фігурує.

Чому в РФ немає альтернативи

Служба зовнішньої розвідки наголошує, що авіаційна галузь агресора опинилася у безвиході через кілька факторів:

Санкційна ізоляція: Доступ до нової західної техніки та запчастин повністю перекритий.

Доступ до нової західної техніки та запчастин повністю перекритий. Провал власних проєктів: Обидва російські проєкти, які мали замінити Ан-2 у межах «імпортозаміщення», закінчилися невдачею.

Обидва російські проєкти, які мали замінити Ан-2 у межах «імпортозаміщення», закінчилися невдачею. Географічна пастка: Приблизно 60% території РФ не мають залізничного чи автомобільного сполучення. Без малої авіації ці регіони залишаються повністю відрізаними від світу.

Зауважимо, станом на квітень 2026 року бойовий авіапарк Російської Федерації оцінюється у понад 1400–1500 одиниць бойової авіації. Ця цифра включає винищувачі, штурмовики та бомбардувальники, проте реальна кількість боєздатних літаків, здатних виконувати завдання, є нижчою через санкційний тиск, знос техніки та значні втрати у війні проти України.

