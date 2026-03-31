Річниця звільнення Бучі: як місто пережило окупацію (фото)

Наталія Порощук
Окупанти знищили житлові будинки у Бородянці в 2022 році під час окупації
фото: glavcom.ua

27 лютого 2022 року російські танки прорвалися до центру Бучі

31 березня 2022 року Бучу на Київщині було звільнено від російських окупантів після 33 днів окупації, які пережила вся Бучанська громада. Першими удар ворога прийняли села Блиставиця, Синяк, Гаврилівка, Здвижівка, Луб’янка та Мироцьке. Громада пройшла через тяжкі випробування, ставши символом воєнних злочинів Росії. «Главком» згадує ці події та розповідає, як усе відбувалося.

На початку повномасштабного вторгнення російська терористична армія захопила аеропорт у Гостомелі, що на північ від Бучі, та закріпилася в місті. Тоді російські підрозділи почали просування на південь – у напрямку Бучі та Ірпеня – з метою оточення Києва.

Російські військові в Гостомелі розстрілювали цивільні авто
фото: glavcom.ua

Напередодні боїв, 25 лютого 2022 року, повідомлялося, що російські військові захопили житловий комплекс у Бучі або поблизу міста, виселили мешканців і згодом відступили до лісу.

На початку великої війни окупанти захопили аеропорт у Гостомелі
фото: glavcom.ua

Окупація Бучі

27 лютого 2022 року російські танки прорвалися до центру Бучі. У наступі брали участь танкові, десантні, інженерні та мостові підрозділи, а також резерви 36-ї загальновійськової армії. Місто зазнало інтенсивних артилерійських обстрілів, унаслідок яких були пошкоджені житлові будинки та інфраструктура, а мешканці залишилися без води, газу та електропостачання.

Бородянка – це селище міського типу за 60 км від Києва
фото: glavcom.ua

Також російські військові помилково обстріляли БРДМ-2, встановлений як пам’ятник воїнам-афганцям. Згодом їм вдалося просунутися далі – у напрямку Ірпеня, що стало початком боїв за це місто.

Українські сили відповідали ракетними та артилерійськими ударами, а також авіацією, намагаючись зупинити наступ. За даними Держспецзв’язку, було знищено колону російської бронетехніки («група V») і понад 100 одиниць техніки.

Окупанти розгромили Бородянку у 2022 році
фото: glavcom.ua

Для стримування ворога ЗСУ також підірвали міст між Бучею та Ірпенем. Уже 28 лютого українські військові знищили ще одну бронетанкову колону противника.

Бої у Бучі

На початку березня інтенсивність боїв тимчасово зменшилася, що дало змогу місцевим жителям і журналістам зафіксувати знищену та покинуту російську техніку – Бучу тоді називали «кладовищем» техніки. 2 березня розпочалося надходження гуманітарної допомоги, а 3 березня – евакуація цивільних. Українські військові на певний час відновили контроль над містом і підняли державний прапор.

Росіяни знищили у Бородянці багато житлових будинків
фото: glavcom.ua

Втім, невдовзі бої поновилися: поблизу з’явилися підрозділи кадирівців, російські війська проривалися на окремих напрямках і вели вуличні бої. Ворог увійшов до міста з боку Ворзеля та посилив обстріли, що призвело до численних жертв серед цивільних. Через постійні атаки мешканці ховалися в підвалах, а доставка гуманітарної допомоги була фактично заблокована.

Контрнаступ на Київщині

Наприкінці березня українські війська перейшли в контрнаступ у Київській області. 31 березня 2022 року ЗСУ відновили контроль над Бучею.

Бородянка постраждала на початку великої війни
фото: glavcom.ua

За час окупації, з 24 лютого до деокупації, у місті загинула 381 людина, а в Бучанській громаді – 554. Події в Бучі, Ірпені та Гостомелі стали символом воєнних злочинів Росії. У березні 2022 року цим містам було надано звання «Місто-герой України».

