Поліг під час оборони державного кордону на Сумщині. Згадаймо Дмитрія Щербину

Щербина прийняв для себе рішення пов’язати своє подальше життя зі справою захисту державного кордону України

Ворог завдав удару баражуючим боєприпасом типу «ланцет» по автомобілю прикордонників, внаслідок якого головний сержант Щербина загинув

26-річний Дмитро Щербина загинув 3 березня 2026 року під час виконання бойового завдання з охорони й оборони державного кордону на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Народився Дмитрій Щербина 23 вересня 1999 року у селищі Краснопілля на Сумщині. Після закінчення місцевої школи Дмитрій Щербина продовжив навчання в Сумському національному аграрному університеті, який закінчив у 2021 році за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія».

Того ж року Дмитрій Щербина прийняв для себе рішення пов’язати своє подальше життя зі справою захисту державного кордону України. Доєднавшись до лав Державної прикордонної служби України, Дмитрій Щербина проходив службу в одному з підрозділів Сумського прикордонного загону.

Головний сержант Дмитрій Щербина фото: Державна прикордонна служба України

Життя 26-річного Дмитрія Щербини обірвалося 3 березня 2026 року під час виконання бойового завдання з охорони й оборони державного кордону на Сумщині. Противник завдав удару баражуючим боєприпасом типу «ланцет» по автомобілю прикордонників, внаслідок якого головний сержант Дмитрій Щербина загинув.

«Коли ворог прийшов на поріг нашого дому, Дмитрій Олегович, як справжній патріот, став на захист нашої Батьківщини. Високе почуття патріотизму, сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм – були характерними рисами, притаманними прикордоннику. Головний сержант Дмитрій Щербина користувався повагою, довірою і авторитетом у прикордонному колективі. Заради щасливого майбутнього Дмитрій Щербина пожертвував найціннішим, що є у людини – власним життям… Світла пам'ять про Дмитрія Щербину назавжди залишиться в наших серцях та серцях тих, кому пощастило служити пліч-о-пліч з ним», - згадують про Дмитрія Щербину його побратими.

Прикордонник Дмитрій Щербина фото: Державна прикордонна служба України

Мужнього захисника України Дмитрія Щербину провели в останню путь з усіма військовими почестями. Відспівали воїна у Свято-Георгіївському Храмі міста Суми, а спочиватиме він на полі почесних поховань – Алеї Слави Ново-Центрального Баранівського кладовища.

