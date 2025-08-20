У Києві з'явилася мініскульптура «Крапля молока»: що вона символізує

Прикмета скульптурки: «до краплі доторкнись – підтримкою поділись»

У Києві встановили нову мініскульптуру «Крапля молока», присвячену однойменній організації, яка понад сто років тому врятувала безліч дитячих життів. Це вже 49-та скульптурка в рамках історико-культурного проєкту «Шукай!» Юлії Бевзенко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення авторки проєкту.

У Києві відкрилася бронзова мініскульптура «Крапля молока» фото: Andrii Prots/Facebook

Скульптурка знаходиться на вулиці Предславинській, 9, на фасаді перинатального центру. Її встановили під електронним табло, яке показує кількість новонароджених за добу. Юлія Бевзенко, закликає кожного, хто знайде скульптуру, запитати себе, чим він може допомогти, щоб ці цифри зростали.

Скульптурка знаходиться на вулиці Предславинській, 9, на фасаді перинатального центру фото: Andrii Prots/Facebook

Організація «Крапля молока» була заснована у 1906 році професором Євгеном Скловським. Вона надавала матерям із бідних родин не лише стерилізоване молоко, а й різнобічну допомогу – гроші, речі, медичну допомогу та навіть житло. але виконала велику місію – врятувала безліч дитячих життів і заклала основу міської системи допомоги матерям та немовлятам, що згодом стала фундаментом педіатричної служби. Вона налагодила безпечне харчування немовлят і завдяки стерилізованим сумішам значно знизила смертність дітей від шлунково-кишкових хвороб. Організація популяризувала грудне вигодовування та гігієну догляду, ставши раннім прообразом дитячих консультацій. Вона поєднала медичну й соціальну допомогу та залучила благодійників, перетворившись на інституцію соціального захисту. Напрацювання «Краплі молока» у 1920-х роках стали основою державної та регіональної системи охорони материнства й дитинства.

Меценатка скульптури, Юлія Монастирук, зазначає, що обрала саме «краплю» як символ, щоб закликати до підтримки дітей та їхніх батьків. За її словами, без цього жодне місто не має майбутнього.

Авторка проєкту Юлія Бевзенко нещодавно стала мамою фото: Andrii Prots/Facebook

Прикмета скульптурки: «до краплі доторкнись – підтримкою поділись».

Нагадаємо, 48-ма мініскульптура проєкту «Шукай» присвячена Київським контрактам – легендарним ярмаркам на площі, що отримала назву Контрактова. Авторка проєкту нагадує, що Контрактовий ярмарок заклав економічну й культурну основу Києва як центру підприємництва – торгівлі, бізнесу й угод. Саме тут, на Подолі, наприкінці XVIII – на початку XIX століття, вперше системно й масштабно збиралися купці та промисловці з усієї Європи. Контрактовий ярмарок зробив Київ містом підприємців і грошей. «Бути на Контрактах» – означало мати репутацію і статус.

47-му мініатюрну фігурку «Повернення додому» відкрили на будівлі Головного залізничного вокзалу. На ній зображені два поїзди, що прибули на перон. Один – із Краматорська, а інший з-за кордону. На пероні фігури закоханих військового та його дружини, мама з донечкою та собачкою, які повернулися додому з-за кордону, чоловік, який когось зустрічає та маленький хлопчик, який повернувся на вокзал по свою улюблену іграшку. У невеличкій скульптурній композиції закладено дуже багато символів.