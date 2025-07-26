Куди сходити у Києві 28 липня – 3 серпня: дайджест культурних подій

У неділю у Києві відбудеться концерт пам’яті Кузьми Скрябіна

Цього тижня, з 28 до 9 серпня у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Музеї історії міста Києва відкривається виставка «Іван Марчук. Пробудження», у Музеї окупації Києва відкриється виставка «Залізниця та дачне життя: подорож у минуле Дарниці». У драматичному театрі ім. Лесі Українки можна переглянути виставу «Земля» за мотивами Ольги Кобилянської або історію про життя трьох поколінь однієї родини «Танго». На любителів музики чекають концерти гурту «Скрябін» & Юрко «Юркеш» Юрченко, Kravchuk та багато іншого.

Зміст

Музеї

до 3 серпня – фотовиставка «Серце нАЗОВні»;

1 серпня – 9 листопада – виставка «Іван Марчук. Пробудження»;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 30 серпня – виставка «Тін і старого Києва»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

до 20 серпня – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – цикл екскурсій виставкою «Іван Марчук. Пробудження»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Виставка «Тіні старого Києва»

Виставка відкриває місто, якого сучасні кияни вже не впізнають, але тіні якого назавжди залишаться у пам’яті поколінь і житимуть у творах мистецтва. Це затишні київські дворики, заплетені виноградом, бруковані вулиці середмістя, гасові міські ліхтарі, що нагадують про минуле, ще незабудовані краєвиди Києва та дніпровських схилів.

Експозиція поєднує живопис і графіку таких видатних українських митців як Василь Кричевський, Сергій Шишко, Людмила Морозова, Григоргій Світлицький, Федір Коновалюк та інших – митців, які сформували багатовимірне бачення архітектурної еволюції міста. У відвідувачів буде можливість не лише помилуватись містом на роботах художників, а й порівняти конкретні локації у минулому та зараз, скориставшись спеціальним QR-кодом.

Коли: до 31 серпня, Ср.-Нд.: 12:00-19:00.

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7, 4-й поверх.

до 31 серпня – виставка сучасних митців, учасників тематичного конкурсу «Коли каштани в Києві цвітуть…»;

до 20 вересня – виставка «Музей визвольної боротьби України у Празі: 100 років»;

до 30 грудня – виставка «Сврї/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

середа – неділя – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «Українки» (до 100-річчя Союзу українок Америки);

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

протягом місяця – кураторські екскурсії виставкою «Українки».

1-31 серпня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

1-31 серпня – виставка «Українські обличчя зони».

1-10 серпня – виставка «Залізниця та дачне життя: подорож у минуле Дарниці»;

2 серпня – квест «Слідами давньої людини».

1–30 серпня – виставка «Портал Бруно. Графіка, живопис (ШІ)». Автор – Ян Куліневич;

2 серпня – концерт сучасної мінімалістичної музики Ян Тирсен. Виконавець – Єгор Іванов (фортепіано);

протягом місяця – проєкт «Арт-терапія у кінному клубі «Спорт-Еліт».

1 серпня – 1 вересня – виставка «Кудрявська, 9. Мазюкевичі»;

3 серпня – концерт Mélodies éternelles.

1–10 серпня – виставка Тетяни Артюшенко.

1 серпня – виставка-презентація «Голосіївський мануар: Ластівки літають, бо літається...» (презентація картин художників Лариси Пуханової та Вадима Жуковського);

2 серпня – арттерапія «Фарби життя: Вчимося малювати і не тільки» (для людей з інвалідністю).

30 липня – 8 серпня – колективна виставка живопису «Art Happens», ГО «Барви життя».

до 17 серпня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;

до 17 серпня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». З колекції НМДМУ;

до 31 серпня – виставка «Живопис і графіка другої пол. ХХ – ХХІ ст. Нові надходження». З колекції НМДМУ.

26 липня – творчі поетичні зустрічі в межах виставки Helena Kalm «Ідентичність»;

1-17 серпня – фестиваль 8-й Pavlovka Pinhole Fest «Кшталти пам’яті»;

2 серпня – тематична екскурсія Павлишин М.Г. «Дитячі роки Павла Скоропадського».

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 31 липня – персональна виставка «Квіти Олени Погребняк – світло душі…»;

26 липня – 7 серпня – колективна художня виставка учасників художньої студії «Центру культури та мистецтв НТУУ КПІ ім. І. Сікорського» під керівництвом члена НСХУ та учасника Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Андрія Кулагіна;

2 серпня – презентація виставки Костянтина Руднєва «Маріуполь позачасовий»;

до 3 серпня – виставка «Іканича: Маріупольська писанка»;

до 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України);

до 31 серпня – онлайн-виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна;

щочетверга – авторська екскурсія Олександри Сторчай виставкою «Окупована спадщина».

упродовж місяця – виставка художніх робіт «Казки на ніч» Танаки Павлової;

упродовж місяця – виставка «Пилип Орлик – шлях гетьмана»;

упродовж місяця – виставка українських стародруків та ікон XVII–XVIII ст.;

упродовж місяця – виставка «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

упродовж місяця – виставка «Дух Шевченка нас гартує», присвяченої 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та усім, хто захищає Україну від російської агресії.

до 4 серпня – проєкт «Міста-герої». Документальна фотовиставка «Чернігів – місто фортеця»;

до 18 серпня – виставка художнього військового арту «Життя продовжується в мистецтві» та фотографій на полотні Романа Сови, військовослужбовця 78-го штурмового полку.

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

2 серпня – вистава «Вір, надійся, кохай!»;

3 серпня – вистава «Райський острів».

2 серпня – 5 вересня – історико-мистецький проєкт «Едельвейси» спільно з Надією Харт;

2 серпня – гостини «Лисенки (неофіційні)»;

до 18 серпня – виставка екслібрисів Слави Бирука;

на замовлення – екскурсія англійською мовою «Welcome to Starytskyi House».

29 липня – кураторська екскурсія виставкою «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;

до 29 липня – виставка «Київ. Ритми»;

до 20 серпня – виставка «Наша земля. Пейзажі українського Криму»;

до 31 серпня – виставка «Михайло Гуйда і класики»;

до 26 жовтня – виставка «ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським»;

до 10 серпня – виставка «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

Виставковий проєкт «Терещенківська, 9»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує виставковий проєкт «Терещенківська, 9» – першу експозицію, що відкривається в історичних інтер’єрах музею після подолання наслідків ракетної атаки. Це міжмузейна історико-мистецька експозиція, яка розповідає про один із найвідоміших київських маєтків та його мешканців.

Виставка відтворює хроніку створення архітектурної перлини, історію родини Терещенків та їхньої мистецької колекції. Гості зможуть простежити ключові події, що розгорталися у стінах маєтку наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття: від проєктування будівлі у 1870-х роках до функціонування тут дипломатичної служби УНР та Української держави, а також відкриття Київської картинної галереї у 1922 році під егідою Всеукраїнської Академії наук.

Коли: до 30 листопада, 18:00

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка «Наша земля. Пейзажі українського Криму»

Пориньте в атмосферу кримських пейзажів – сонячних і теплих, сповнених тиші та ностальгії! Виставка «Наша земля. Пейзажі українського Криму» відкриває перед глядачами колоритні вулички Гурзуфа, примхливо окреслені бухти та шпилясті скелі, залиті сонцем пляжі, рибальські човни на березі моря, гірські ландшафти та світлові відблиски скель.

До експозиції увійшли твори видатних українських митців різних поколінь: Олександра Бабака, Віктора Бабенцова, Рафаеля Багаутдінова, Івана Бондаренка, Володимира Буднікова, Андрія Чебикіна, Валентини Цвєткової, Федора Захарова, Тетяни Красної, Олександра Ольхова, Марини Ольхової, Петра Столяренка, Юлія Синькевича, Віктора Трапенка та Степана Ярового, а також молдовського художника Михайла Греку. Твори надані з музейних та приватних зібрань.

Коли: до 20 серпня, з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

2 серпня – тематична екскурсія «Магія трав і знахарських обрядів»;

1–31 серпня – оглядові екскурсії музеєм.

3 серпня – концерт Євгена Громова;

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

до 14 вересня – «Сім – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;

щосуботи – скетчинг у дворику Музею Ханенків;

щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків.

Театри

Дитячий простір «У світі казок»:

30 липня – «Коза-дереза», жарт не на жарт;

2 серпня – «Котик та Півник», весела казка про дружбу;

3 серпня – «Дюймовочка», казка диваків.

Вистава «Земля»

Вистава за мотивами Ольги Кобилянської. Ця історія могла статися будь-де і будь з ким, адже натура людини не надто змінилася від часів її сотворіння. І ми, що живемо у третьому тисячолітті, розуміємо, що в кожному з нас закладені зерна добра і водночас – зла та ненависті. Проте, які паростки вони дадуть – залежить від нашого вибору. Режисер-постановник та музичне оформлення – Іван Уривський.

Коли: 30-31 липня, 18:00

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Вистава «Танго»

…У домі, де живуть три покоління однієї родини, починається колотнеча. Студент медичного університету Артур повстає проти своїх батьків. Артур не може більше терпіти батькову сваволю, яка розповсюджується на всіх членів родини. Як художня натура, Стоміль ще змолоду є бунтарем від мистецтва. Тому він живе за принципом: «Ніколи не соромся, живи як хочеш». У домі панує дух свободи. Стоміль навіть заохочує свого сина бунтувати проти нього, адже Артурові з дитинства дозволялося все.

У такий спосіб на прикладі конкретної родини С. Мрожек досліджує агресивні мінливості суспільства. Чи є недоторканною лінія розмежування свободи однієї людини та свободи іншої? На що здатна людина в умовах ворожої експансії суспільства, яке не поділяє її моральних поглядів?!

Коли: 28 липня, 18:30

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Вистава «Вір, надійся, кохай!»

Комедія, мелодрама та детективна історія в одному флаконі. Шанс змінити своє життя на краще є у кожного, але далеко не кожен зможе ним скористатися. Іноді здається, що вже міцно тримаєш птаха щастя за його розкішний багатобарвний хвіст, але раптом в останній момент птах виривається на волю і злітає догори, залишивши в твоїх руках одне єдине перо. Чи не правда, таке іноді трапляється з кожним із нас?

Героїня вистави має все, що вона хотіла від життя і до чого так невпинно йшла: слава, гроші, успіх. Але настав час зрозуміти, що цього замало, щоб бути по-справжньому щасливою. Адже навіть найбільші гроші і слава не можуть замінити кохання або відшкодувати його відсутність. Чи зуміє героїня скористатися унікальним шансом, який їй раптово щедро подарувала доля, аби отримати те, чого їй зараз так не вистачає?..

Коли: 2 серпня, 17:00

Місце проведення: Київська фортеця, бульвар Лесі Українки 12-14.

Бібліотеки

до 11 серпня – книжкова виставка «Інтелектуал, державник, патріот», до 145-річчя від дня народження Володимира Винниченка;

щопонеділка – перегляди фільмів мовою оригіналу;

щочетверга – Жіноче коло Тані Срібної;

щочетверга – шлях до себе: методики самодопомоги;

щосуботи – розмовний клуб «English Speaking Club».

30 липня – флешмоб «Книга, що стала улюбленою» (до Дня згадування улюблених книг).

29 липня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;

30 липня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній»;

щопонеділка – рубрика #ЛітературнийКалендар;

щовівторка – рубрика #ЧитаємоУкраїнською;

щоп’ятниці – курс «Курс німецької мови. Початковий рівень».

28–30 липня – виставка народної майстрині України Світлани Філаткіної «Слобожанський розпис»;

28 липня – 3 серпня – виставка живопису Ольги Галагуз «Сюрреалізм моїх відчуттів»;

29 липня – ігротека «Настільні баталії: ігри для дорослих та дітей;

1 серпня – зустріч із психологом Ксенією Мінаєвою «Сенси життя».

30 липня – відеопрезентація книг у мережі Facebook «У кадрі Джоан Ролінг» (до 60-річчя письменниці).

29 липня – онлайн-читання румунської казки «Цариця фей»;

3 серпня – недільне читання за книгою «Всесвітня спадщина людства».

29 липня – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;

31 липня – кінозал запрошує на перегляд художнього фільму;

28 липня – 3 серпня – виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії».

28 липня – творча зустріч із Тетяною Дугельною – письменницею, психологинею.

28 липня – 3 серпня – виставка робіт «Хто сказав «мяу»?» Лариси Пуханової та виставка витинанок студентів Київського національного університету будівництва і архітектури «Архетипи»;

31 липня – заняття студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;

31 липня – розмовний клуб української мови «Читаємо рідною мовою»;

31 липня – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком та спицями.

29 липня – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

3 серпня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

28 липня – 3 серпня – постійно діючі виставки (можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю):

етнографічний простір вишивки та побуту;

киргизький куточок «Кут ене босогосу»;

кімната-музей Д. М. Гнатюка;

виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»;

виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Концерти

Гурт «Скрябін» & Юрко «Юркеш» Юрченко

3 серпня 2025 року у Docker Pub відбудеться концерт «Скрябін» & Юрко «Юркеш» Юрченко у Києві. Чудові музиканти та друзі - «Скрябін» та Юрко Юрченко – збирають фанатів Кузьми під одним дахом. Ви маєте неймовірну можливість на один вечір зануритися в атмосферу свого дитинства або юності. Згадайте ті часи, коли Андрій Кузьменко радував нас своїми новими піснями та жартами.

Коли: 3 серпня, 18:00

Місце проведення: Докер Паб (Docker Pub), вул. Богатирська, 25.

Kravchuk у Morewell

Талановитий виконавець Kravchuk – це унікальне поєднання DJ set & live instrumental, де електронна музика зливається з живим звучанням труби, створюючи атмосферу повного занурення у звук. Драйвові ритми, глибокі мелодії та потужна енергетика – усе, що потрібно для ідеального вечора. Занурюйтесь у магію звуку разом із Kravchuk.

Дата: 01 серпня 2025 року, 20:00

Місце проведення: Заміський комплекс відпочинку Morewell, вул. Київська 43А, Толокунь.

Стендапи

Шоу «Розклад»

Розклад – це шоу, в якому беруть участь три герої. Наталі Скорик, яка гадає на картах таро. Паша Пінчук, який не вірить в карти таро та Андрій Бережко – запрошений гість, який має вирішити чи існує магія і чи працюють карти таро.

У вівторок відбудеться перша пробна зйомка шоу «Розклад» від бродячого стендапу.

Коли: 29 липня, 19:30

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

«Я велика, я маленька». Сольний стендап Світлани Немонежиної

Казали: виростеш – зрозумієш. Я виросла. І не зрозуміла. Цей стендап концерт про оверсінкінг, каміння, домашніх черепашок, дітей – внутрішніх і зовнішніх, і про пасхалки, які батьки лишають у дитинстві.

«Я велика, я маленька» – це про відчувати свою силу і бути безпорадними, бути дорослими і не знати, чого хочеш, піклуватися про інших і потребувати турботи, бути незалежними і потребувати близькості, відстоювати права і боятися конфліктів.

Буде смішно і зворушливо, гучно і пошепки, прозово і музично, метафорично і в лоб, дуже творчо і гіперлогічно, буде про великі і маленькі переживання. Рекомендується до перегляду з батьками і дітьми, про дитячі травми краще слухати поколіннями.

Коли: 2 серпня, 18:00

Місце проведення: Фотостудія «Пандора», вул. Академіка Глушкова 1.