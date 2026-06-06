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Смертельна ДТП у Києві: водію повідомлено про підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Смертельна ДТП у Києві: водію повідомлено про підозру
Дії водія кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України
фото: Офіс генпрокурора

В результаті ДТП четверо пішоходів загинули на місці

Водію, який скоїв смертельну ДТП у Києві, оголошено про підозру. Йому загрожує до 10 років в'язниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури 49-річному водію повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть чотирьох людей. Дії водія кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України», – йдеться у повідомленні.

Смертельна ДТП у Києві: водію повідомлено про підозру фото 1

Встановлено, що 5 червня 2026 року, близько 17:00 години водій, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, рухався Чоколівським бульваром із перевищенням швидкості. На заокругленій ділянці дороги він виїхав з проїжджої частини та влетів у підземний перехід, де були люди. В результаті ДТП четверо пішоходів – двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12 річний хлопчик загинули на місці. Тілесні ушкодження отримали ще троє людей.

«Сам водій отримав тілесні травми, які не становлять загрози його життю. Він затриманий та перебуває під охороною у палаті лікарні. На цей час встановлено, що на момент ДТП чоловік був тверезий. Водночас з січня 2025 року його п'ять разів притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості, ще п'ять разів штрафували за інші порушення правил дорожнього руху. Тобто загалом водій має 10 штрафів за останні 1,5 роки», – додається у повідомленні.

Смертельна ДТП у Києві: водію повідомлено про підозру фото 2

Крім повідомлення про підозру, йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. За вчинення смертельного ДТП водієві загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як відомо, водієм Mercedes-Benz, який на шаленій швидкості влетів у підземний перехід на перехресті вулиць Уманської та Івана Світличного в Солом'янському районі, є Павло Плєшивцев 1976 року народження – мешканець Херсонщини і керівник громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне». До трагедії він уже був учасником чотирьох зафіксованих аварій – дві з них трапилися цього року. Крім того, його неодноразово штрафували за систематичне перевищення швидкості.

Нагадаємо, 6 червня столичні правоохоронці затримали в процесуальному порядку винуватця масштабної та жахливої ДТП, яка напередодні сколихнула Солом'янський район столиці. Водій елітного позашляховика на шаленій швидкості протаранив конструкції підземного пішохідного переходу та вбив чотирьох людей.

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Теги: Офіс Генерального прокурора ДТП Київ

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