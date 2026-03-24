Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Бавовна» та меч: на Алеї захисників у Києві відкрито пам’ятний знак на честь СБУ (фото)

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Служба безпеки України/Facebook

На пам’ятному знаку викарбувано меч без кольору, що уособлює «тиху» та точну роботу спецслужби, а також стилізовану під вибух квітку бавовни

У центрі столиці, на Алеї захисників під Аркою Свободи українського народу, відкрили меморіал на честь співробітників Служби безпеки України. Пам’ятний знак став 22-м об’єктом у просторі вшанування Сил оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Пам’ятний знак має глибокий символізм: на ньому викарбувано меч без кольору, що уособлює «тиху» та точну роботу спецслужби, а також стилізовану під вибух квітку бавовни. Саме «бавовна» на стратегічних об’єктах ворога стала візитівкою унікальних операцій СБУ під час повномасштабної війни.

фото: Служба безпеки України/Facebook

Під час церемонії відкриття т.в.о. Голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара наголосив, що воля не дається задарма і її доводиться виборювати щодня.

5 фото
На весь екран
Церемонія відкриття пам’ятний знака на честь співробітників Служби безпеки України
фото: Служба безпеки України/Facebook

«Служба безпеки разом з іншими підрозділами Сил оборони з перших днів дає відсіч ворогу. Ми нищимо окупантів на фронті у промислових масштабах, перетворюючи їхню техніку на металобрухт, а нашими далекобійними ударами руйнуємо військово-економічний потенціал РФ», – зазначив очільник Служби.

фото: Служба безпеки України/Facebook

Євгеній Хмара також навів вражаючі цифри роботи спецслужби у тилу: з початку великої війни контррозвідка викрила 141 агентурну мережу. Окрему увагу приділили протидії терору: лише з початку 2025 року співробітники СБУ запобігли 195 злочинам із використанням вибухівки. 

Меморіал створено за ініціативи Генерального штабу ЗСУ, платформи «Культурні сили» та за підтримки керівництва СБУ. Алея захисників продовжує наповнюватися знаками різних родів військ, увічнюючи внесок кожного підрозділу у боротьбу за незалежність України.

Нагадаємо, 6 травня 2025 року у Києві біля Арки Свободи українського народу відкрили Алею захисників України. Першим елементом локації став памʼятний знак, присвячений піхоті. На металевій плиті вигравійовано відбитки берців піхотинця – він стоїть твердо, впершись у землю, наче стримуючи ворожу навалу. Під слідами – карта поля бою: лінії висот, лінія оборони. І великий напис внизу: «Піхота». Цей пам’ятний знак став першим в Алеї захисників України, яку розгорнуто на цій локації. Алея регулярно доповнюється пам’ятними символами, присвяченими іншим родам військ.

Читайте також:

Теги: СБУ Київ пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua