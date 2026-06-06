Головна Київ Фото
search button user button menu button

У Києві перекинувся мікроавтобус: де виникли затори (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Києві перекинувся мікроавтобус: де виникли затори (фото)
Рух транспорту ускладнений у напрямку Північного мосту
фото: glavcom.ua

Поліція звернулася до учасників дорожнього руху

Сьогодні, 6 червня, у Києві на вулиці Набережно-Рибальській перекинувся мікроавтобус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Києва.

«До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на вулиці Набережно-Рибальській, рух транспорту ускладнений у напрямку Північного мосту», – йдеться у повідомленні. 

У Києві перекинувся мікроавтобус: де виникли затори (фото) фото 1
У Києві перекинувся мікроавтобус: де виникли затори (фото) фото 2

Поліцейські додали: «Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!».

У Києві перекинувся мікроавтобус: де виникли затори (фото) фото 3
У Києві перекинувся мікроавтобус: де виникли затори (фото) фото 4

Нагадаємо, 6 червня столичні правоохоронці затримали в процесуальному порядку винуватця масштабної та жахливої ДТП, яка напередодні сколихнула Солом'янський район столиці. Водій елітного позашляховика на шаленій швидкості протаранив конструкції підземного пішохідного переходу та вбив чотирьох людей.

Зокрема, водію, який скоїв смертельну ДТП у Києві, було оголошено про підозру. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Як відомо, водієм Mercedes-Benz, який на шаленій швидкості влетів у підземний перехід на перехресті вулиць Уманської та Івана Світличного в Солом'янському районі, є Павло Плєшивцев 1976 року народження – мешканець Херсонщини і керівник громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне». До трагедії він уже був учасником чотирьох зафіксованих аварій – дві з них трапилися цього року. Крім того, його неодноразово штрафували за систематичне перевищення швидкості.

Теги: ДТП Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Громадяни, які одночасно належать до кількох категорій, отримають одну виплату – у більшому розмірі
До Дня Києва 35 тисяч мешканців столиці отримають матеріальну допомогу: хто у списку
8 травня, 16:50
Майже на третину поменшало ДТП через поганий стан доріг в Україні
Погані дороги рідше стають причиною ДТП: як змінилася ситуація за рік
21 травня, 09:16
Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку
Метро у Києві може подорожчати з 15 липня: влада оприлюднила нові тарифи
18 травня, 14:58
Вулицю Міську побудували ще в 50-х роках, а востаннє реконструювали майже 30 років тому
Нові велодоріжки та додаткові смуги: як просувається ремонт вулиці Міської
21 травня, 16:20
Внаслідок ворожої атаки на столицю постраждав Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю
У Києві росіяни поцілили по Центру реабілітації дітей з інвалідністю
24 травня, 12:56
Кількість постраждалих у Києві збільшилася до 77
Наслідки нічного терору: кількість постраждалих у Києві зросла, серед поранених – діти
24 травня, 14:10
Скільки коштувала Росії комбінована атака на Київ: підрахунок «Главкома»
Скільки коштувала Росії комбінована атака на Київ: підрахунок «Главкома»
25 травня, 14:19
Дорожньо-транспортна пригода у Ірпені
Масштабна ДТП в Ірпені: серед постраждалих є діти та вагітна (фото)
28 травня, 12:27
Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії
Біля Вінниці зіткнулися чотири транспортні засоби: є загибла та потерпілі
4 червня, 20:10

Фото

У Києві перекинувся мікроавтобус: де виникли затори (фото)
У Києві перекинувся мікроавтобус: де виникли затори (фото)
Смертельна ДТП у Києві: водію повідомлено про підозру
Смертельна ДТП у Києві: водію повідомлено про підозру
Посол Ізраїлю отримав нагрудний знак «За сприяння обороні Києва»
Посол Ізраїлю отримав нагрудний знак «За сприяння обороні Києва»
До Києва прибули міжнародні делегації (фото)
До Києва прибули міжнародні делегації (фото)
У Києві почалася гроза (відео)
У Києві почалася гроза (відео)
На Київщині авто зіштовхнулося з вантажівкою: загинув чоловік (фото)
На Київщині авто зіштовхнулося з вантажівкою: загинув чоловік (фото)

Новини

Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
Сьогодні, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
Вчора, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
Вчора, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
Вчора, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
4 червня, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
4 червня, 13:21

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua