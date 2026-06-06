У Києві перекинувся мікроавтобус: де виникли затори (фото)

Поліція звернулася до учасників дорожнього руху

Сьогодні, 6 червня, у Києві на вулиці Набережно-Рибальській перекинувся мікроавтобус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Києва.

«До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на вулиці Набережно-Рибальській, рух транспорту ускладнений у напрямку Північного мосту», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські додали: «Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!».

Нагадаємо, 6 червня столичні правоохоронці затримали в процесуальному порядку винуватця масштабної та жахливої ДТП, яка напередодні сколихнула Солом'янський район столиці. Водій елітного позашляховика на шаленій швидкості протаранив конструкції підземного пішохідного переходу та вбив чотирьох людей.

Зокрема, водію, який скоїв смертельну ДТП у Києві, було оголошено про підозру. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Як відомо, водієм Mercedes-Benz, який на шаленій швидкості влетів у підземний перехід на перехресті вулиць Уманської та Івана Світличного в Солом'янському районі, є Павло Плєшивцев 1976 року народження – мешканець Херсонщини і керівник громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне». До трагедії він уже був учасником чотирьох зафіксованих аварій – дві з них трапилися цього року. Крім того, його неодноразово штрафували за систематичне перевищення швидкості.