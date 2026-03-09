Головна Київ Новини
У Києві затримано палія, який через конфлікт із сусідкою знищив три автомобілі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві затримано палія, який через конфлікт із сусідкою знищив три автомобілі
Унаслідок загорання згорів Chrysler, значних ушкоджень зазнали ще два транспортні засоби, що знаходились поряд
фото: поліція Києва

Через давню образу киянин вирішив спалити транспортний засіб марки Chrysler, що належав сусідці

У Дніпровському районі столиці поліцейські затримали 41-річного киянина, який через особистий конфлікт підпалив автомобіль знайомої. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що подія сталася днями на вулиці Новаторів, звідки до чергової частини надійшло повідомлення про масштабну пожежу. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції, екіпаж патрульних поліцейських та працівники ДСНС.

За даними слідства, між 41-річним киянином та його 44-річною сусідкою виник черговий конфлікт через особисті неприязні стосунки. Через давню образу чоловік вирішив спалити її транспортний засіб марки Chrysler.

Знишена внаслідок підпалу одна з автівок
Знишена внаслідок підпалу одна з автівок
фото: поліція Києва

«Зловмисник підпалив ганчірку та кинув її на авто сусідки, а коли полум’я почало розгоратись – пішов додому. Внаслідок загорання транспортний засіб жінки, та сусідній Nissan були повністю знищені, ще одне авто марки Volkswagen зазнало значних пошкоджень», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок загорання транспортний засіб жінки, та сусідній Nissan були повністю знищені, ще одне авто марки Volkswagen зазнало значних пошкоджень
Внаслідок загорання транспортний засіб жінки, та сусідній Nissan були повністю знищені, ще одне авто марки Volkswagen зазнало значних пошкоджень
фото: поліція Києва

Оперативники швидко вийшли на слід палія та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

За скоєне палію загрожує до десяти років позбавлення волі
За скоєне палію загрожує до десяти років позбавлення волі
фото: поліція Києва

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали 54-річного місцевого мешканця, який підпалив автомобіль свого колишнього керівника. Мотивом злочину стала помста за звільнення з роботи. 

Раніше поліція Києва повідомила про підозру 27-річній киянці, яка напідпитку за вечір підпалила дві автівки. За інформацією правоохоронців, жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пошкодила автомобіль Ford, запальничкою підпаливши сміття, яке знайшла неподалік та поклала під авто. 

