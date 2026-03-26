У Голосіївському районі сталася масштабна пожежа на території підприємства (фото)

Площа пожежі складає близько 2 тис. кв. м
фото: ДСНС Києва/Facebook

Пожежа виникла поблизу житлового масиву Корчувате

У Голосіївському районі Києва на вулиці Набережно-Корчуватська сьогодні, 26 березня, сталася пожежа на території одного з підприємств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва

За попередніми даними, на підприємстві загорілося сміття, а вогонь частково поширився на складську та допоміжну будівлі поруч. Зараз на місці працюють вогнеборці, ліквідація триває. 

На місці пожежі працює 83 вогнеборці і 24 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки
фото: ДСНС Києва

Попередньо відомо, що пожежа виникла поблизу житлового масиву Корчувате. Причини загоряння встановлюватимуть після завершення роботи рятувальників.

Наразі площа пожежі складає близько 2 тис. кв. м. На місці працює 83 вогнеборці і 24 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, 22 березня у селі Погреби Броварського району сталася пожежа у складській будівлі на площі 5500 кв.м. Також зайнявся трав’яний настил на гектарі прилеглої території. До гасіння залучалося 69 рятувальників та 22 одиниці техніки.

