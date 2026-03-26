У Голосіївському районі сталася масштабна пожежа на території підприємства (фото)
Пожежа виникла поблизу житлового масиву Корчувате
У Голосіївському районі Києва на вулиці Набережно-Корчуватська сьогодні, 26 березня, сталася пожежа на території одного з підприємств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.
За попередніми даними, на підприємстві загорілося сміття, а вогонь частково поширився на складську та допоміжну будівлі поруч. Зараз на місці працюють вогнеборці, ліквідація триває.
Попередньо відомо, що пожежа виникла поблизу житлового масиву Корчувате. Причини загоряння встановлюватимуть після завершення роботи рятувальників.
Наразі площа пожежі складає близько 2 тис. кв. м. На місці працює 83 вогнеборці і 24 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, 22 березня у селі Погреби Броварського району сталася пожежа у складській будівлі на площі 5500 кв.м. Також зайнявся трав’яний настил на гектарі прилеглої території. До гасіння залучалося 69 рятувальників та 22 одиниці техніки.
Коментарі — 0