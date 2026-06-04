Посол Ізраїлю отримав нагрудний знак «За сприяння обороні Києва»

Нагрудний знак «За сприяння обороні Києва» – це офіційна заохочувальна відзнака київського міського голови

Сьогодні, 4 червня, мер Києва Віталій Кличко зустрівся з Надзвичайним і повноважним послом Ізраїлю Михаелем Бродським та вручив йому від столиці нагрудний знак «За сприяння обороні Києва». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис мера у Telegram.

«У 2022 році одній із київських дитячих лікарень посол передав сучасне медобладнання на суму понад 40 млн грн. Також від Посольства Ізраїлю в Україні Києву надійшли 50 тис. пакунків готового харчування з нагрівальними елементами, які столиця передала для потреб ЗСУ. У 2023 році Києву передали 30 активних крісел колісних для дітей з інвалідністю», – йдеться у повідомленні.

фото: Віталій Кличко/Telegram

Мер зауважив, що за особистої підтримки посла у квітні 2023 року відкрили перший в Україні Київський центр стресостійкості.

«Завдяки Ізраїльській коаліції по роботі з травмою за три роки діяльності Центру навчання з психологічної стійкості пройшли близько 12 000 фахівців. Зокрема, спеціалісти у сферах критичної інфраструктури, безпеки та оборони, соціальної політики, освіти, охорони здоров’я, муніципальної безпеки, керівники ОСББ», – додається у заяві.

Нагрудний знак «За сприяння обороні Києва» – це офіційна заохочувальна відзнака київського міського голови. Нею нагороджують цивільних осіб, волонтерів, благодійників, представників громадських організацій та дипломатів за значний особистий внесок у розвиток столиці та надання вагомої допомоги у зміцненні обороноздатності міста.

Раніше посол Бродський назвав схожість та відмінності війни в Україні та Ізраїлі. За його словами, головною відмінність є те, що Україна бореться з ядерною країною, а Ізраїль воює з підготовленими терористами. Бродський акцентував, що Ізраїль зараз воює не з державами, а терористичними формуваннями, які підтримує Іран та низка інших країн.