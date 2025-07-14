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15–17 липня в Києві очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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15–17 липня в Києві очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Столична влада закликала киян і гостей столиці бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях
фото: КМДА

За  розпалювання багаття в недозволених місцях передбачений штраф від 340 до 1 360 грн

15–17 липня в Києві очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

Столична влада закликала киян і гостей столиці бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях, не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання, дотримуватись правил протипожежної безпеки.

«Також нагадуємо про заборону відвідувати в умовах воєнного стану ліси та лісопаркові території – як під час піших прогулянок, так і на транспорті. Відповідне рішення Ради оборони міста Києва продовжує бути чинним», – йдеться у повідомленні.

У КМДА наголосили, що на території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

  • для громадян – від 6 120 до 12 240 грн;
  • для посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн.

Водночас повідомляємо, що відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за розпалювання багаття в недозволених місцях передбачений штраф від 340 до 1 360 грн.

Нагадаємо, українцям варто готуватися до спекотного тижня, який може завершитися аномальними показниками на термометрах. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 14 липня температура сягатиме до +34°C, а вже через тиждень можливий стрибок до +40°C. Діденко підкреслює, що цей прогноз є попереднім, оскільки він стосується досить віддаленої перспективи. Однак, вона закликає бути готовими до будь-яких серйозних метеорологічних подій, особливо в нинішніх умовах.

До слова, киян закликають не залишати тварин у транспортних засобах у спекотні дні, оскільки це становить серйозну загрозу для їхнього життя та здоров’я. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, залишення домашнього улюбленця напризволяще тягне за собою накладання штрафу на власників у розмірі від 3 400 до 5 950 грн із конфіскацією тварини, якщо перебування у власника становить загрозу для її життя або здоров’я. 

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Теги: Київ спека пожежна небезпека

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