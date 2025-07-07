У Києві тривога тривала майже 15 хв

У столиці було оголошено тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння

О 09:03 у Києві знову оголосили повітряну тривогу, а о 09:17 пролунав відбій. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

До слова, у ніч на 7 липня 2025 року російські безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували Київ, спричинивши пошкодження в кількох районах столиці. У Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. У Солом'янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає. У Голосіївському районі уламки дрона пошкодили вікна в офісній будівлі.

Зокрема, уночі Росія вдарила по Одесі. Внаслідок чого загинула одна людина.

Також у Харкові зафіксовано влучання ворожих безпілотних літальних апаратів у багатоповерхівки у двох районах міста, є постраждалі. За інформацією міського голови, прильоти сталися у Слобідському та Шевченківському районах.