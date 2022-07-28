Ранкові обстріли Київщини: влада повідомила про постраждалих

Влада повідомляє про жертви себе цивільних після ранкового обстрілу Київщини

У Вишгородському районі Київської області від ракетних ударів по об’єктах інфраструктури постраждало п’ять осіб, загиблих немає. Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба написав у Телеграмі.

«Попередньо постраждали п’ять цивільних осіб. На щастя, загиблих немає», – написав Кулеба.

Він також повідомив, що внаслідок ранкових обстрілів населених пунктів Вишгородського району пошкоджені об’єкти інфраструктури. На місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, російська армія вдарила ракетами по Україні, зокрема по військовій частині на Київщині з напрямку Чорного моря та білорусі.

Як повідомлялося, під ранок 28 липня на Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У соцмережах місцеві мешканці пишуть про декілька вибухів.