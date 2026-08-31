У Києві можливе задимлення через пожежу в Бучанському районі: влада дала поради містянам

Стовпи диму після влучання у Стоянці Бучанського району 31 серпня 2026 року

Слідкувати за поточним станом якості атмосферного повітря в режимі реального часу можна на офіційній онлайн-мапі

У Бучанському районі Київської області триває ліквідація пожежі. Через напрямок вітру дим може поширюватися в бік столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

У разі появи задимлення у повітрі мешканцям рекомендують дотримуватися таких правил безпеки:

Зачинити вікна у приміщеннях;

Обмежити перебування на вулиці;

За наявності увімкнути очищувач повітря;

Пити достатню кількість води.

Слідкувати за поточним станом якості атмосферного повітря в режимі реального часу можна на офіційній онлайн-мапі та в застосунку «Київ Цифровий».

Нагадаємо, російська окупаційна армія вже п'яту добу майже безперервно атакує Україну дронами, завдаючи ударів по цивільній та логістичній інфраструктурі столичного регіону. Зокрема, у селі Погреби на Київщині зафіксовано влучання у складські приміщення, що спричинило масштабну пожежу. За попередньою інформацією з мережі, удару зазнали саме складські приміщення мережі супермаркетів «АТБ». На оприлюднених очевидцями фото та відео видно густі клуби чорного диму, які піднімаються над районом.

Також під час чергової повітряної атаки на Київщину російські війська завдали удару по селищу Стоянка Бучанського району. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в складські приміщення мережі магазинів «Аврора».