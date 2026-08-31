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Відійшов у засвіти актор кінострічки «В бій ідуть одні «старики» Леонід Марченко 

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Відійшов у засвіти актор кінострічки «В бій ідуть одні «старики» Леонід Марченко 
Український актор Леонід Марченко у ролі пілота Петі Савчука у фільмі «В бій ідуть одні «старики»
скриншот відео

Понад 60 років свого життя актор присвятив сцені ТЮГу на Липках, де створив близько 50 яскравих сценічних образів 

На 88-му році життя помер видатний український актор театру і кіно, заслужений артист України Леонід Леонідович Марченко. Про це повідомили в Київському академічному театрі юного глядача на Липках, з яким була пов’язана більша частина життя митця, інформує «Главком».

Леонід Марченко помер на 88-му році життя
Леонід Марченко помер на 88-му році життя
фото: Театр юного глядача

Леонід Марченко народився 16 січня 1938 року в Києві. Свій професійний шлях розпочав із навчання в театральній студії при Київському драматичному театрі імені Івана Франка, яку закінчив у 1961 році, а згодом, у 1976 році, здобув вищу освіту на театрознавчому факультеті КДІТМ імені Івана Карпенка-Карого. На початку кар'єри він працював актором Київської студії телебачення, а з 1963 року став неодмінною частиною трупи Київського театру юного глядача.

Марченко зробив значний внесок у вітчизняне кіномистецтво
Марченко зробив значний внесок у вітчизняне кіномистецтво
фото: Стелла Кломінська/Facebook

Понад 60 років свого життя актор присвятив сцені ТЮГу на Липках, де створив близько 50 яскравих сценічних образів у виставах «Пеппі Довгапанчоха», «Вишневий сад», «Недоук», «Казка про царя Гороха» та багатьох інших.

Крім того, як член Національної спілки кінематографістів України, Марченко зробив значний внесок у вітчизняне кіномистецтво. Глядачі пам’ятають його за яскравими рольовими роботами у відомих стрічках, серед яких «В бій ідуть одні «старики», «Ати-бати, йшли солдати…», «Морська чайка», «Лісова пісня», «Юркові світанки» та «Як гартувалась сталь».

Леонід Марченко у фільмі «В бій ідуть одні «старики»
Леонід Марченко у фільмі «В бій ідуть одні «старики»
скриншот відео

Прощання з видатним актором відбудеться 2 вересня у приміщенні Театру юного глядача на Липках за адресою вулиця Липська, 15/17. Точний час проведення церемонії буде оголошено додатково.

Нагадаємо, помер британський актор Тім Каррі, відомий за ролями у фільмах «Один удома», «Воно», «Дуже страшне кіно» та «Три мушкетери». За інформацією джерел видання, Тім Каррі, який понад десять років мав серйозні проблеми зі здоров’ям, пішов із життя пізно ввечері у вівторок у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 80 рік.

Теги: смерть театр актор Київ

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