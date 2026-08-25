Трамп звернувся до Зеленського з нагоди Дня Незалежності

Президент США заговорив про завершення війни, а Зеленський порівняв його слова зі звуком пуску Patriot PAC-3

Президент США Дональд Трамп привітав президента України Володимира Зеленського та українців із 35-ю річницею відновлення незалежності. Американський лідер наголосив на підтримці суверенного майбутнього України та закликав скористатися можливістю для завершення війни. Текст привітання Зеленський оприлюднив у соцмережі X, пише «Главком».

У своєму зверненні Трамп нагадав, що Україна та Сполучені Штати мають 35 років дипломатичних відносин. За словами американського президента, протягом цього періоду зв'язок між двома державами лише поглиблювався.

«Шановний пане президенте! Від імені американського народу я вітаю Вас і громадян України з Днем Незалежності. 24 серпня – це день, коли ми святкуємо нашу міцну дружбу, побудовану на 35 роках дипломатичних відносин, – зв'язок, який ставав лише глибшим з моменту здобуття Україною незалежності. Маючи сміливий, хоробрий і талановитий народ, ви побудували велику країну. Відзначаючи цю важливу подію, знайте, що Сполучені Штати захоплюються вашим стійким духом, шанують ваші жертви та зберігають упевненість у вашому майбутньому як суверенної та процвітаючої нації», – написав Трамп.

Окремо глава Білого дому висловився про перспективу завершення війни. Він закликав скористатися нинішнім моментом для досягнення тривалого миру.

Трамп закликав скористатися моментом, «щоб покласти край конфлікту та побудувати міцний, довготривалий мир, який розкриє величезний потенціал України для майбутніх поколінь».

Володимир Зеленський подякував президенту США та американцям за привітання і підтримку. У своїй відповіді український президент згадав систему протиповітряної оборони Patriot та порівняв слова Трампа зі звуком запуску ракети-перехоплювача PAC-3.

«Ці слова, подібно до звуку пуску Patriot PAC-3, піднімають наш дух і дають надію на те, що життя вдасться захистити від жорстоких атак Росії, а достойного миру вдасться досягти. Дякую, Президенте Трамп і всі американці, за вашу підтримку та привітання!» – відреагував Зеленський.

Згадка українського президента про Patriot пролунала на тлі потреби України в додаткових засобах протиповітряної та протиракетної оборони. Київ прагне збільшити кількість ракет-перехоплювачів для захисту українських міст від російських ударів.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначила 35-ту річницю відновлення незалежності. З нагоди свята до українців та керівництва держави звернулися іноземні лідери й представники країн-партнерів.