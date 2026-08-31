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Росіяни атакували склади мережі «Аврора» у Стоянці під Києвом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росіяни атакували склади мережі «Аврора» у Стоянці під Києвом
Пожежа, яка виникла внаслідок ворожої атаки у Стоянці
фото: glavcom.ua

У Стоянці на Бучанщині ворожі удари спричинили влучання у складські приміщення

Під час чергової повітряної атаки на Київщину російські війська завдали удару по селищу Стоянка Бучанського району. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в складські приміщення мережі магазинів «Аврора». Про це повідомляють місцеві ЗМІ, інформує «Главком».

За попередніми даними, на території логістичного комплексу спалахнула пожежа, є руйнування будівель. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та уточнюють інформацію щодо постраждалих і масштабів пошкоджень.

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Нагадаємо, російська окупаційна армія вже п'яту добу майже безперервно атакує Україну дронами, завдаючи ударів по цивільній та логістичній інфраструктурі столичного регіону.  Зокрема, у селі Погреби на Київщині зафіксовано влучання у складські приміщення, що спричинило масштабну пожежу. За попередньою інформацією з мережі, удару зазнали саме складські приміщення мережі супермаркетів «АТБ». На оприлюднених очевидцями фото та відео видно густі клуби чорного диму, які піднімаються над районом.

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Теги: обстріл Київщина

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