Росіяни атакували склади мережі «Аврора» у Стоянці під Києвом

У Стоянці на Бучанщині ворожі удари спричинили влучання у складські приміщення

Під час чергової повітряної атаки на Київщину російські війська завдали удару по селищу Стоянка Бучанського району. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в складські приміщення мережі магазинів «Аврора». Про це повідомляють місцеві ЗМІ, інформує «Главком».

За попередніми даними, на території логістичного комплексу спалахнула пожежа, є руйнування будівель. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та уточнюють інформацію щодо постраждалих і масштабів пошкоджень.

Нагадаємо, російська окупаційна армія вже п'яту добу майже безперервно атакує Україну дронами, завдаючи ударів по цивільній та логістичній інфраструктурі столичного регіону. Зокрема, у селі Погреби на Київщині зафіксовано влучання у складські приміщення, що спричинило масштабну пожежу. За попередньою інформацією з мережі, удару зазнали саме складські приміщення мережі супермаркетів «АТБ». На оприлюднених очевидцями фото та відео видно густі клуби чорного диму, які піднімаються над районом.